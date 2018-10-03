Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

03 октября 2018, 08:36

Следком заинтересовался взрывом в дагестанской школе

После взрыва в спортзале сельской школы в Дагестане, при котором пять детей получили сильные ожоги, начата проверка, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 октября пять школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Врачи оценили их состояние как тяжелое, решается вопрос о транспортировке детей в Москву.

По предварительной информации, в школьном спортзале взорвалась литиевая батарея напольных весов, сообщил источник "Интерфакса" в районной администрации.

Следователи начали проверку инцидента, сообщил сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

По предварительным данным, "в тренерской комнате отдельно стоящего здания спортивного зала школы в селении Эбдалая произошел взрыв неизвестной смеси", сказал он.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - цитирует Темирбекова "Интерфакс-Юг".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте республиканского управления СКР.

Примечание:

"Ученик задержан после взрыва гранаты в дагестанской школе", "Директор агвалинской школы сообщил о пострадавших при взрыве взрослых", "Самолет МЧС отправлен за раненными при взрыве дагестанскими школьниками".

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