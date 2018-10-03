03 октября 2018, 03:40

Врачи оценили как тяжелое состояние пострадавших при взрыве в Дагестане подростков

Состояние подростков, пострадавших при взрыве в школьном спортзале в селении Эбдалая, оценивается как тяжелое, они переведены в Республиканскую клиническую больницу. Решается вопрос об их транспортировке в Москву.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел в селении Эбдалая Левашинского района Дагестана.

Врачи оценивают состояние подростков, пострадавших при взрыве в школе селения Эбдалая, как тяжелое. Они получили от 40 до 90 процентов ожогов тела, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на главного врача Республиканской клинической больницы, куда школьники были переведены из Центральной районной больницы Левашинского района, Газиява Мусаева.

В настоящее время врачи решают вопрос о транспортировке пострадавших в Москву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Главного управления МЧС по Дагестану Наримана Казимагамедова.

По предварительным данным, в школьном спортзале взорвалась литиевая батарея напольных весов, сообщает издание со ссылкой на источник в администрации Левашинского района.

Примечание:

"Ученик задержан после взрыва гранаты в дагестанской школе", "Самолет МЧС отправлен за раненными при взрыве дагестанскими школьниками", "Директор агвалинской школы сообщил о пострадавших при взрыве взрослых".

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