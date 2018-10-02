Муса Мусаев объяснил суду причины превышения полномочий

02 октября 2018, 18:51

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев в суде взял на себя всю вину за ущерб, причиненный муниципалитету при передаче пяти участков земли. Он пояснил, что был введен в заблуждение, и пожаловался на загруженность работой, которая мешала ему проверять документацию.

Как сообщал "Кавказский узел", на сегодняшнем заседании суда бывший мэр Махачкалы признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство Мусы Мусаева о рассмотрении его дела в особом порядке.

Муса Мусаев находится под стражей с 21 января. 26 января его отстранили от исполнения обязанностей мэра дагестанской столицы. Ранее он настаивал на своей невиновности, а его защита заявляла о необоснованности уголовного преследования.

В суде было зачитано обвинительное заключение, согласно которому Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей. Самый большой из этих участков достался руководителю коммерческой фирмы, который приходится отцом заместителю мэра Махачкалы, заявил представитель следствия.

Обвинение полагает, что Мусу Мусаева намеренно ввели в заблуждение, уговорив передать землю стоимостью 45 миллионов рублей всего за 1,137 миллиона. Прокурор отметил в суде, что Мусаев сотрудничал со следствием, заключив досудебное соглашение, и дал показания, изобличающие главу фирмы, которая приобрела участок. Дело против директора фирмы выделено в отдельное производство, сказал прокурор.

Кроме того, Мусаев, по данным следствия, выделил жительнице Махачкалы участок земли площадью 307 квадратных метров и стоимостью 3,004 миллиона рублей. Махачкалинка заплатила за него всего 103,809 тысячи рублей. Другой жительнице столицы Дагестана Мусаев бесплатно передал земельный участок в Махачкале площадью 310 квадратных метров. Следствие полагает, что женщина не имела права на бесплатную землю и должна была заплатить 40% от кадастровой стомости участка, которая составляет 950780 рублей. В обоих случаях Мусаев подписал бумаги по просьбе своего родственника, к которому эти женщины обратились за помощью, считают следователи. Еще два участка в центре Махачкалы Мусаев выделил без проведения торгов, заявило обвинение.

Муса Мусаев полностью признал свою вину. "Да, ваша честь, признаю", - ответил он на вопрос судьи. Муса Мусаев пояснил, что из-за загруженности работой не успевал проверять и перепроверять все документы. "Когда я приступил к выполнению служебных обязанностей, я получил более семи тысяч документов, которые находились в администрации с просроченными сроками. Задержка сроков оказания услуг населению была более года. Ту авральную работу, которая администрация начала делать, может быть, где-то была менее качественной", - сказал Муса Мусаев.

Мэр Махачкалы отметил при этом, что не сомневается в профессионализме своих коллег. Он подчеркнул, что в администрации работает очень грамотный начальник юридической службы, и всю вину за незаконное выделение земель взял на себя. "Я сейчас ни в коем случае не хочу перекладывать вину на других работников мэрии. Но за день на мой стол ложатся более 400 документов, и все их надо посмотреть, проверить, завизировать", - подчеркнул он.

По словам Мусаева, глава фирмы, которой был передан самый большой участок, ввел его в заблуждение. "Когда я увидел, что в документе указано, что участок можно приобрести за 2,5% от кадастровой стоимости, я начал сомневаться. Но [фамилия директора фирмы] начал утверждать, что есть норма, есть республиканский закон, который позволяет выделить этот земельный участок за такую цену. Я посмотрел все подписи на постановлении - они соответствовали действительности, и у меня нет повода не доверять ни одному из подписантов. И я поддался уговорам, осознавая, что есть такая норма. Но в последующем выяснилось, что она была отменена прокуратурой, хотя до этого действовала восемь лет. Поэтому я признаю свою вину, моя виза является основанием документа, без нее они не вышли бы. Перекладывать вину на кого-то я не собираюсь", - сказал Мусаев суду.

Он подтвердил, что родственник просил его обратить внимание на определенные дела. "В день я принимал минимум 50, 100, а иногда и 120 человек. И все они приходят с просьбой что-то решить. У нас же в Дагестане один от кого-то пришел, другой от кого-то еще приходит. Да, среди них был еще и мой родственник, просил посмотреть документы, потому что документы лежали с нарушением сроков предоставления услуг населению. Родственник попросил меня быстрее посмотреть документы этих людей - с кем-то он работал, с кем-то учился, и по просьбе этих людей, не имея злого умысла, просто попросил меня ускорить этот процесс. На этих документах были в наличии все необходимые подписи, и я поставил на них свою визу", - заявил Муса Мусаев.

Представитель администрации Махачкалы заявил на заседании, что постановления о выделении всех пяти участков земли были обжалованы в суде. Три участка уже возвращены городу, дела по еще двум находятся на рассмотрении.

Сторона защиты представила положительные характеристики на Мусу Мусаева, в том числе и обращение-характеристику от членов Общественной палаты Махачкалы. Мусаев за короткий срок зарекомендовал себя как талантливый руководитель и патриот, он внес большой вклад в развитие Махачкалы, говорится в характеристике. Члены палаты попросили суд назначить ему наказание, не связанное с заключением. Также защита представила суду государственные и общественные награды, присужденные Мусаеву.

Сегодня суд успел изучить письменные материалы дела, следующей стадией суда станут прения сторон. Судья Далгат Исаев по ходатайству прокурора объявил перерыв, чтобы подготовиться к прениям. Заседание продолжится в 11 часов 3 октября.

Защита Мусы Мусаева отказалась давать комментарии по делу. При этом Адвокат Сулейман Азуев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении Мусаева не заведено никакого другого уголовного дела. Также он сообщил, что у Мусаева нет проблем со здоровьем или жалоб на условия содержания. До конца суда он будет содержаться в Махачкале в СИЗО-1.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, говорится в его биографии, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" также публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.