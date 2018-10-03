Россия сочла необоснованной жалобу имама Велитова в ЕСПЧ

03 октября 2018, 02:53

Представитель России в ЕСПЧ ответил на запрос суда по жалобе имама Махмуда Велитова, попросив суд отклонить ее.

Как сообщал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу имама Махмуда Велитова, который заявил о нарушении в отношении него Конвенции по защите прав человека и основных свобод. В жалобе указывается на нарушение трех статей Конвенции - на справедливый суд (ст. 6), свободу вероисповедания (ст. 9) и свободу выражения мнения (ст. 10).

Жалоба имама была коммуницирована через 3,5 месяца после подачи. Жалоба была подана 4 октября 2017 года, коммуницирована - 10 января 2018 года, говорится в карточке дела на сайте ЕСПЧ.

Россия отреагировала на жалобу имама и ответила на запрос ЕСПЧ по данному делу, заявив, что жалоба не имеет под собой оснований. В ответе, подписанном замминистра юстиции, уполномоченным РФ при ЕСПЧ Михаилом Гальпериным (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, что российская сторона просит ЕСПЧ отклонить жалобу Велитова в соответствии с параграфами 3 и 4 ст.35 Конвенции (статья об условиях приемлемости).

Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, ... если сочтет ее несовместимой с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалобы, говорится в п.3 ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на любой стадии разбирательства, говорится в п 4 ст 34 Конвенции. Полный текст Конвенции опубликован "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".

"Сам факт коммуникации по трем статьям говорит о том, что жалоба соответствует Конвенции и требованиям регламента суда", - прокомментировал 1 октября позицию России корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дагир Хасавов, представляющий интересы Махмуда Велитова.

"На жалобу должна была ответить российская сторона, они ответили - не признали нарушений... Больше мы не можем ничего туда отправлять, теперь должны ждать решения суда", - добавил адвокат.

Напомним, что Махмуд Велитов в апреле 2017 года был осужден на три года лишения свободы за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которую суд счел оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". По словам имама, ему не было известно, что Гаппаев считался террористом. ПЦ "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.