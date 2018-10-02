02 октября 2018, 14:18

Житель Кабардино-Балкарии объяснил причину своего исчезновения

Житель Прохладного Рашид Пугоев не мог связаться с родными, потому что потерял телефон во время отъезда в другой регион, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", житель Прохладного Рашид Пугоев вышел из дома 19 сентября и пропал. 26 сентября родители Пугоева сообщили, что он вернулся.

Особое беспокойство родителей вызвало то, что Пугоев пропал во время беспорядков в Кенделене. 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам с силовиками в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате беспорядков 45 человек были госпитализированы, 120 человек задержаны. Новости о противостоянии у селения Кенделен  размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Кенделен: битва за историю".

По словам Пугоева, 19 сентября он отправился в соседнюю республику в гости к друзьям и потерял там мобильный телефон, из-за чего не смог сообщить родным о том, где находится, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Управления МВД по Кабардино-Балкарии.

Разыскное дело прекращено, отметили в полиции. "Как он пояснил, за время его отсутствия каких-либо действий преступного характера в отношении него совершено не было, претензий к кому-либо он не имеет и просит прекратить разбирательство по факту его  временного исчезновения", - уточнил представитель ведомства.

Комментариями Рашида Пугоева "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Женщина оказалась среди убитых в Назрани", "Два человека убиты при спецоперации в Ингушетии", "Режим КТО введен в Ингушетии второй раз с начала года".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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