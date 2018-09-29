Свыше 250 тысяч рублей собрано для пострадавших в столкновениях в Кенделене

29 сентября 2018, 07:19

За первые три дня сбора средств для помощи адыгам, пострадавшим в ходе столкновений в районе селения Кенделен, поступило более 250 тысяч рублей, сообщил журналист из Нальчика Астемир Шебзухов. Отклик на призыв о помощи нуждающимся соотечественникам показывает высокую степень социальной сплоченности черкесов, отметил историк Тимур Алоев.

Как информировал "Кавказский узел", активисты в Кабардино-Балкарии объявили сбор средств для адыгов, пострадавших в ходе столкновений в районе Кенделена. Собранные средства организаторы сбора планировали направить на оплату административных штрафов, услуг адвокатов, судебных издержек и расходов, связанных с лечением травм. По словам активистов, деньги перечисляют как жители Кабардино-Балкарии, так и жители соседних регионов.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, 120 задержанных были доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном. 28 сентября глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сообщил, что все задержанные активисты вышли на свободу после окончания срока административных арестов. В МВД по Кабардино-Балкарии сведения о задержаниях прокомментировать отказались.

Точное число нуждающихся в помощи остается неизвестным

В первый день сбора средств поступило 52 тысячи рублей, во второй день – 109 тысяч, в третий – 90 тысяч рублей, рассказал 28 сентября журналист Астемир Шебзухов. "Деньги отправляют представители российских и зарубежных черкесов. Черкесы из разных регионов России и других стран отправляют деньги", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если твой соотечественник для тебя что-то делает, то ты должен быть готов оказать помощь ему в трудной ситуации, считает Шебзухов. "Я оказываю и продолжу оказывать финансовую помощь... и не только финансовую. Я еще и распространяю информацию о сборе средств, о задержанных ребятах. То есть делаю все, чтобы помочь... Всегда и в любой ситуации мы стараемся оказать поддержку нуждающимся. Если вопрос касается учителей, кабардинского языка, больных, черкесских репатриантах или других проблем, то мы всегда помогаем", - сказал он.

По его словам, поддержать пострадавших в ходе столкновений в районе Кенделена является моральной обязанностью каждого. "Эти ребята, когда пошли туда, пошли не только для себя, но для всего нашего народа. Да, там был элемент провокаций", - отметил журналист.

Давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы стало причиной конфликта в селе Кенделен, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев". Инициаторами конфликта в районе Кенделена бывший глава республики Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций". Опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали первопричиной конфликта земельный спор. Однако старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла" отметил, что беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ. По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

По его словам, точное число пострадавших неизвестно, как и нет информации о числе разбитых автомобилей. "То есть мы не знаем, сколько именно людей нуждается в помощи. Если говорить в общем, то кому-то надо помочь в оплате административных штрафов, кому-то надо помочь в ремонте машины, кому-то купить медикаментов. Я надеюсь, что со временем эта информация станет достоянием общественности и удастся найти всех, кто нуждается в помощи", - рассказал Шебзухов.

Отдельный сбор средств в Адыгее и на Кубани через организацию "Адыгэ Хасэ" не ведется, уточнил зампредседателя "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

"Сбор средств, который сейчас ведется организацией "Очаг", не локальный, туда деньги отправляют со всего мира, активны черкесы всего мира. Отдельный сбор не ведется, смысла нет. Я знаю людей из Краснодарского края и Адыгеи, которые уже перевели деньги на указанный счет", - сказал Сохт "Кавказскому узлу".

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сбор средств для нуждающихся показывает высокую степень сплоченности черкесов

Помощь ближнему занимает центральное место среди ценностей черкесской культуры, рассказал старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев.

"Помощь ближнему - в фундаменте нашей культуры. У черкесов раньше не было попрошаек и бездомных, люди помогали нуждающимся. В целом у черкесов высокая степень социальной сплоченности. Сейчас, конечно, эти узы слабее, но они не исчезли. Пример этого сбора средств тому подтверждение", - сказал Алоев "Кавказскому узлу".

По его словам, в черкесской культуре всегда было понимание, что ближнему надо помочь. "Слово "услуга" в нашем языке одно из краеугольных понятий в языковом сознании. Согласно этимологическому переводу этого слова, когда ты делаешь услугу, то ты тем самым входишь в некую божественную сферу. В обыденной речи люди не обращают внимания на его этимологическое происхождение, но у всех есть понимание, что ближнему надо помочь", - пояснил он.

Он уверен, что многие черкесы откликнутся на призыв в социальных сетях собрать деньги на помощь пострадавшим в Кенделене. "Люди уже проявили интерес к сбору средств и принимают активное участие в нем", - сказал Алоев.

Жительница Кабардино-Балкарии Аксана Бжедугова сообщила, что собирается внести средства на помощь пострадавшим. "Да, я собираюсь. Скоро внесу средства для помощи черкесам, задержанным после инцидента в Кенделене", - сказала Бжедугова "Кавказскому узлу".

По ее словам, соотечественники должны помогать друг другу. "Это поддержка соотечественников, наша пассивная помощь. Кроме финансовой помощи задержанным ребятам еще нужна физическая, моральная и информационная. Помощь не бывает чрезмерной, любая помощь не будет лишней", - считает она.

Бжедугова добавила, что многие черкесы не участвуют в сборе средств из-за того, что просто не знают о необходимости помочь пострадавшим. "Многим мешает помочь отсутствие информации... Других причин нет. Поэтому информацию надо распространять и информировать всех", - сказала она.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".