Грузинские политологи заявили о связи президентских выборов и скандала с Omega group

02 октября 2018, 05:33

Скандал с телекомпанией Iberia и ее основным спонсором, группой компаний Omega group стал поводом для резкой критики правящей партии "Грузинская мечта". По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, скандал инициирован преднамеренно во время предвыборной кампании и может сказаться на результатах выборов президента.

Как писал "Кавказский узел", журналисты телекомпании Iberia обвинили власти Грузии в экономическом давлении на телеканал перед президентскими выборами. Работа канала оказалась под угрозой после остановки работы табачной фабрики и блокировки счетов его основного спонсора, группы компаний Omega Group. Претензии Минфина к компании связаны с задолженностью по уплате налогов и акцизов на табачные изделия. Правозащитники потребовали расследовать дело телекомпании. Учредитель телекомпании Нато Чхеидзе 22 сентября вышла из партии "Альянс патриотов Грузии", объяснив решение тем, что партия не поддержала телекомпанию в конфликте с властями. Решение Чхеидзе создало угрозу парламентской фракции "Альянса патриотов".

10 сентября телеканал Iberia обнародовал аудиозапись телефонного разговора между основателем канала, владельцем Omega Group и одним из бывших министров. В этом разговоре бывший чиновник ссылается на готовность человека, близкого к лидеру "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, урегулировать проблемы Omega Group при условии, что ее владелец "уступит" телекомпанию.

Кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе потребовал провести внеочередные парламентские выборы, так как в условиях действующей власти не будет проведено "реальное расследование" дела Omega group.

"Когда преследуются свобода слова, политические оппоненты и бизнес, мы не достигнем никакого реального расследования. Поэтому категорически требуем проведения внеочередных парламентских выборов", - перевела корреспондент "Кавказского узла" его слова, сказанные на брифинге 1 октября в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Он заявил, что представители правящей партии "потеряли всяческое моральное и политическое право" называться представителями народа.

Не существует индульгенции, чтобы не платить налогов

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" утверждают, что руководство Omega group должно заплатить все налоговые задолженности.

Претензии Минфина связаны с налоговой задолженностью одной из компаний Omega group, работа ее фабрики приостановлена. По данным ведомства, табачная компания, которая входит в Omega Group, имеет задекларированную в 2015-2018 годах задолженность перед бюджетом на сумму 51,7 миллиона лари (более 21 миллиона долларов), в основном это неуплата акцизов на табачные изделия.

"Не существует индульгенции, чтобы не платить налогов", - перевела слова премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, сказанные им в эфире "Рустави 2", корреспондент "Кавказского узла".

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты", спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что "нет ни одного случая, ни одного факта давления на бизнес со стороны власти".

"Никто не представил ни одного доказательства", - перевела слова Кобахидзе, сказанные им в эфире "Рустави 2" 1 октября, корреспондент "Кавказского узла".

Власти не ощущают всю остроту скандал с Omega group

Грузинские политологи считают, что скандальная аудиозапись телефонного разговора между владельцем Omega Group и одним из бывших министров, была преднамеренно обнародована в предвыборный период.

Выборы президента Грузии назначены на 28 октября. На выборах зарегистрированы 19 кандидатов от политических партий и шесть кандидатов, выдвинутых инициативными группами.

Из-за скандала у электората, поддерживающего власть, уменьшится мотивация поддержать ее на выборах, считает представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

"Результаты голосования могут стать сюрпризом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По поводу скандала с Omega group Утиашвили отметил, что он является бизнес-конфликтом, а не политическим скандалом, однако власти "несерьезно реагируют (на него) или не ощущают всю остроту кризиса".

"Прокуратура ничего не сделала для расследования этих обвинений", - отметил политолог.

Скандальная аудиозапись обнародована кем-то из "Грузинской мечты"

Разгоревшийся конфликт не вызывает желания поддержать действующую власть, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе.

По его словам, избиратели не хотят идти на выборы из-за того, что не за кого голосовать, чем и пользуется правящая партия, используя административный ресурс.

"Эти выборы имеют шанс стать переломными, если избиратели на выборах проголосуют за любого оппозиционного кандидата, главное - против кандидата, поддерживаемого "Грузинской мечтой", - считает он.

Харшиладзе предположил, что скандальная аудиозапись обнародована кем-то из "Грузинской мечты" из-за "внутренних трений" между ее разными группировками. В правящей партии "пошатнулась внутренняя система", стал "просачиваться" внутренний негатив, заявил он.

"Насколько я понял, вся эта информация (скандальные записи) исходит изнутри. Это - инструмент внутренней борьбы, за которым могут последовать более сложные процессы", - сказал Харшиладзе.

По мнению политолога, "рядовые исполнители" распространяют информацию, видя конец власти "Грузинской мечты", чтобы перейти на сторону другой команды.

Грузинские НПО призвали чиновников и бизнесменов открыто заявлять о злоупотреблении властью

13 неправительственных организаций Грузии в совместном заявлении от 1 октября утверждают, что события последнего времени указывают на "тяжелый кризис демократии в правящей системе", коррупцию и неэффективное клановое правление. Авторы заявления считают, что государственные институты должны работать, исходя из конституционных обязанностей, и не подчиняться незаконным требованиям извне, а чиновники или бизнесмены, располагающие информацией о злоупотреблении властью, должны открыто заявить об этом.

"Международные партнеры Грузии особое внимание должны уделить исполнению возложенных обязательств на власти, в том числе в сфере прав человека и верховенства закона," - говорится в заявлении.

В заявлении также сказано, что в стране наблюдается клановость в судах, политизация правоохранительных структур, а парламент превратился в формальную структуру.

Среди НПО, подписавшихся под заявлением - "Ассоциация молодых юристов", "42-я статья Конституции", "Демократическая инициатива Грузии" и "Партнерство за права человека".