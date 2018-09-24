25 кандидатов зарегистрированы на выборах президента Грузии

24 сентября 2018, 08:30

Центризбирком Грузии завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. Зарегистрированы 19 кандидатов от политических партий и шесть кандидатов, выдвинутых инициативными группами.

Как сообщал "Кавказский узел", президентские выборы назначены на 28 октября. В качестве кандидатов в президенты выдвинуты 45 человек.

В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, они станут последними выборами, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления президент будет избран не на пять, а на шесть лет. Начиная с 2024 года президент Грузии будет избираться избирательной коллегией.

Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат в президенты должен представить в ЦИК подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей. Зарегистрированный кандидат может снять собственную кандидатуру с выборов не позднее, чем за 12 дней до голосования, то есть до 16 октября включительно сообщила на брифинге 23 сентября спикер ЦИК Анна Микеладзе.

"После истечения указанного срока все кандидаты в президенты будут внесены в избирательные бюллетени", - приводят слова Микеладзе "Новости-Грузия".

В списке зарегистрированных кандидатов значатся Давид Бакрадзе ("Европейская Грузия — Движение за свободу"), Михаил Салуашвили ("Союз восстановления справедливости — Глас народа: Господь — наша правда"), Звиад Бардавадзе ("Гражданская платформа — Новая Грузия"), Шалва Нателашвили ("Лейбористская партия Грузии"), Ираклий Горгадзе ("Движение за свободную Грузию"), Григол Вашадзе ("Единое национальное движение"), Георгий Лилуашвили (партия "Грузия"), Звиад Мехатишвили ("Христианско-консервативная партия Грузии"), Вахтанг Габуния ("Христианско-демократическое движение"), Давид Усупашвили ("Свободные демократы"), Леван Чхеидзе ("Новые христиан-демократы"), Звиад Иашвили ("Национал-демократическая партия"), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Акакий Асатиани ("Союз грузинских традиционалистов"), Гела Хуцишвили ("Политическое движение ветеранов — силовиков и патриотов Грузии"), Каха Кукава ("Свободная Грузия"), Тамар Цхорагаули (движение "Свобода — путь Звиада Гамсахурдия"), Михаил Антадзе ("Государство для народа"), Отар Меунаргия ("Промышленность спасет Грузию"), а также Георгий Андриадзе, Саломе Зурабишвили, Бесарион Тедиашвили, Владимир Нониакашвили, Кахабер Чичинадзе и Теймураз Шашиашвили, выдвинутые инициативными группами избирателей, сообщает "Общественный вещатель Грузии".

Причиной для отказа в регистрации 20 кандидатов стали различные правовые основания: так, 19 инициативных групп не представили в установленные сроки список сторонников, а еще одна не устранила имевшиеся в документации недочеты.