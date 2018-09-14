Президентская кампания Зурабишвили началась на фоне протестной акции

14 сентября 2018, 05:33

"Грузинская мечта" пытается минимизировать роль президента в управлении государством, считают прошенные "Кавказским узлом" политологи. Они отметили, что поддержка партией Саломе Зурабишвили стала частью этих планов.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября Центризбирком завершил прием заявок на участие в выборах президента Грузии. В качестве кандидатов выдвинуты 45 человек. При этом правящая "Грузинская мечта" не представила своего кандидата, но пообещала объявить имя независимого кандидата, который получит ее поддержку. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отмечали, что "Грузинская мечта" поддержит независимого кандидата, чтобы не допустить победы кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, они станут последними выборами, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления президент будет избран не на пять, а на шесть лет. Начиная с 2024 года президент Грузии будет избираться избирательной коллегией.

Политсовет правящей "Грузинской мечты" принял решение поддержать в президентской гонке Саломе Зурабишвили, считая ее достойным независимым кандидатом, который будет соответствующе выполнять обязанности президента, пишет со ссылкой на исполнительного секретаря партии, председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе "Sputnik-Грузия".

Зурабишвили официально начала проведение своей предвыборной кампании 12 сентября с проведения встречи с населением Кутаиси. Однако к началу встречи перед зданием, в котором она была запланирована, собралось несколько протестующий местных жителей с плакатами. Они требовали от Зурабишвили прекратить эту встречу, уехать из Кутаиси, указывая, что она выступает с антигрузинским заявлением. Их возмущение вызвало то, что Зурабишвили заявила о развязывании Грузией "Пятидневной войны" в августе 2008 года, передает корреспондент "Кавказского узла".

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, в которые вмешалась Россия, начались в ночь на 8 августа 2008 года, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными Россией. Зурабишвили неоднократно заявляла, что считает Грузию ответственной за развязывание боевых действий в 2008 году. Эти слова она говорила и во время пятидневной войны, и в ее десятую годовщину в 2018 году.

Зурабишвили является фактическим кандидатом в президенты от "Грузинской мечты", считает представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили. "Это не поддержка независимого кандидата, она - кандидат партии. Скорее всего, ее кандидатура была одобрена лично [основателем "Грузинской мечты", миллиардером] Бидзиной Иванишвили", - сказал Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что Иванишвили остановил свой выбор на кандидатуре Зурабишвили, желая, чтобы пост президента занимал человек без политических амбиций, который не создаст коалиции и действия которого никогда не нанесут урон "Грузинской мечте". "Зурабишвили баллотировалась в парламент этого созыва также в качестве независимого кандидата, но ни разу не продемонстрировала свою независимость. Она - послушный депутат, и делает все, что ей диктует "Грузинская мечта", - считает Утиашвили.

Учредитель "Кавказского института мира, демократии и развития" Гия Нодия полагает, что выбор кандидатуры Зурабишвили мог быть сделан из-за нежелания выдвигать кандидата от самой партии, чтобы таким образом формально сохранить дистанцию между партией и будущим президентом.

"Это чисто символический момент, в который никто не поверит, если Зурабишвили станет президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты". Все равно она правительственный кандидат, как бы ее ни называли", - сказал Нодия "Кавказскому узлу".

"Грузинская мечта" добивается минимизации роли президента в управлении государством

"Грузинская мечта", поддерживая официально независимого кандидата, ведет выигрышную игру для партии при любом исходе, считает представитель неправительственной организации "Грузинский институт европейских ценностей" Мамука Жгенти.

По его словам, при победе Зурабишвили на выборах правящая партия объявит, что это произошло благодаря ее поддержке, а в случае поражения объяснит это выбором народа и демократией. Выдвижение Зурабишвили на пост президента будет способствовать интересам "Грузинской мечты" в минимизации роли президента в управлении государством даже в рамках ограниченных полномочий, предусмотренных Конституцией, полагает он.

"В интересы "Грузинской мечты" входит сделать никчемным институт президента, а Зурабишвили нельзя воспринимать всерьез. Я думаю, что она станет президентом Грузии, и этим "Грузинская мечта" убьет двух зайцев", - сказал Жгенти "Кавказскому узлу".

Он считает, что Зурабишвили выступила с заявлением о том, что Грузия начала "Пятидневную войну" в августе 2008 года, чтобы "насолить тогдашнему президенту страны Михаилу Саакашвили, которого невзлюбила из-за отстранения с поста министра иностранных дел". "Сейчас же она уже не может отказаться от тех заявлений, которые сделала сгоряча", - полагает политолог.

Фигура Зурабишвили на посту президента "дискредитирует пост президента на многие годы", но, оставаясь в этой должности, она не отойдет от правящей партии, считает Шота Утиашвили. "У всех есть какой-то ресурс для создания коалиции или поиска единомышленников. Зурабишвили это сделать не сможет из-за своих личных качеств. У нее нет ни друзей, ни единомышленников", - сказал Утиашвили.

В ходе предвыборной кампании "Грузинская мечта" будет акцентировать внимание на том, что полномочия президента сильно сокращены и по своей сути это представительская фигура, тем самым занижая значимость президентских выборов для электората, считает Гия Нодия.

"В интересах "Грузинской мечты", чтобы у оппозиционно настроенных избирателей не было большого энтузиазма по отношению к выборам. "Все равно победит Зурабишвили. Даже если победит оппозиционер, то у президента ничего не спрашивают" - на таком фоне можно провести правительственного кандидата за счет административного ресурса", - отметил Нодия.

Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских эмигрантов, окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. В 2003 году приехала в Грузию в качестве посла Франции, а с марта 2004 года по октябрь 2005 года занимала пост министра иностранных дел Грузии, говорится в биографии Саломе Зурабишвили, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

В ноябре 2005 года Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики и возглавила комиссию Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2012 году Зурабишвили поддержала коалицию "Грузинская мечта", но не стала членом партии. С 2016 года Зурабишвили является депутатом грузинского парламента, пишут "Новости-Грузия".