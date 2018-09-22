Фракция парламента Грузии оказалась на грани развала из-за скандала с Iberia

22 сентября 2018, 23:48

Учредитель телекомпании Iberia Нато Чхеидзе вышла из партии "Альянс патриотов Грузии", объяснив это тем, что партия не поддержала телекомпанию в конфликте с властями. Решение Чхеидзе создало угрозу развала парламентской фракции "Альянса патриотов".

"Кавказский узел" сообщал, что журналисты Iberia обвинили власти Грузии в экономическом давлении на телеканал перед президентскими выборами. Работа канала оказалась под угрозой после остановки работы табачной фабрики и блокировки счетов его основного спонсора, группы компаний Omega Group. Претензии Минфина к компании связаны с задолженностью по уплате налогов и акцизов на табачные изделия. Правозащитники потребовали расследовать дело телекомпании.

10 сентября телеканал Iberia обнародовал аудиозапись телефонного разговора между основателем канала, владельцем Omega Group и одним из бывших министров. В этом разговоре бывший чиновник ссылается на готовность человека, близкого к лидеру "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, урегулировать проблемы Omega Group при условии, что ее владелец "уступит" телекомпанию

Учредитель телекомпании Iberia, депутат от партии "Альянс патриотов Грузии" Нато Чхеидзе заявила 19 сентября на пленарном заседании парламента о выходе из партии и ее фракции. Чхеидзе объяснила это тем, что "Альянс патриотов" не поддержал телекомпанию Iberia и ее спонсора Omega Group. "В "Иберии" и "Омега груп" работают до полутора тысяч человек. Предприятие закрыто, это вызвало обеспокоенность и протест, к которому присоединился почти весь политический спектр оппозиционных партий. На фоне этих настроений, к сожалению, нигде не услышала голоса "Альянса патриотов"", - заявила Чхеидзе на пленарном заседании.

Выход Чхеидзе из состава партии приведет к развалу парламентской фракции "Альянса патриотов", если ей не найдут замену. Согласно регламенту парламента, в каждой фракции должны состоять минимум шесть депутатов. С развалом фракции, в свою очередь, лишится поста вице-спикер парламента и лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили, партия потеряет место в бюро парламента. Кроме того, своих постов лишатся заместители парламентских комитетов от партии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

У "Альянса патриотов" есть недельный срок для поиска нового члена партии. Однако на данном этапе ее представители не уточняют, с кем из депутатов ведут переговоры по этому вопросу. "В эти дни определится, кто будет тот счастливый депутат, который дополнит нашу фракцию. Если никто не дополнит, то будем бороться так же, как и до сих пор", - сказала депутат от фракции Ада Маршания в эфире телекомпании "Имеди" 19 сентября (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Комментируя решение Чхеидзе, Ирма Инашвили заявила, что оно стало неожиданностью. Нато Чхеидзе предложили самой выступить с заявлением от имени партии по поводу происходящих событий вокруг телекомпании и ее спонсора, но она не отозвалась на это предложение, отметила Инашвили. "Я слепа, я не знаю, что в реальности происходит в "Омега груп", я не знаю, какие записи появятся в будущем, я не знаю, какие персоны появятся в этот деле", - сказала Инашвили в эфире "Имеди" 18 сентября.

"Работа фракции "Альянс патриотов" и вице-спикера от партии никак не отражалась на работе парламента, из-за малого количества голосов фракция не влияла на принятие решений. Максимум - Инашвили выступала с партийными заявлениями, но это она может сделать и без фракции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

По его словам, существование фракции дает партии финансовые преимущества, возможность получить квоту в составе делегаций и дополнительное время во время дебатов. "На фоне участия в дебатах или в составе делегаций политического влияния партии все равно мало", - сказал Сакварелидзе. Он добавил, что рейтинг партии со времени последних выборов не изменился и составляет 5-6%.