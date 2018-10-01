Движение по Крымскому мосту открыто для грузового транспорта

01 октября 2018, 06:05

Сегодня открылось движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта. Накануне открытия перед мостом собралась очередь из сотен грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября открытие Крымского моста для грузового транспорта было анонсировано на 1 октября.

Движение для грузовых автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив официально открыто сегодня, 1 октября, в 00.00 мск, пишет "Коммерсант".

Ограничение движения большегрузов по мосту, который был открыт в мае текущего года, было связано с необходимостью обеспечить безопасность сквозного проезда автомобилей во время высокого курортного сезона.

Накануне открытия движения по мосту перед ним образовалась очередь из сотен грузовиков.

Ранее перевозить грузы приходилось на пароме, что, по словам водителей, было и дольше, и дороже. Кроме того, приходилось ориентироваться на погодные условия, сообщает 5-tv.ru.

Грузовой транспорт, движущийся по мосту, будет досматриваться на таманском и керченском берегах, пишет ТАСС со ссылкой на информцентр "Крымский мост".

По прогнозам Росавтодора, в сутки по мосту смогут проехать до 700 фур, время движения их по мосту составит около 20 минут.

Напомним, что первоначально Минтранс России анонсировал открытие движения по мосту для грузовиков к концу текущего года. Полностью завершить строительство моста и открыть по нему железнодорожное движение планируется в 2019 году.