Крымский мост. Фото vk.com/krymsky.bridge

01 октября 2018, 06:05

Движение по Крымскому мосту открыто для грузового транспорта

Сегодня открылось движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта. Накануне открытия перед мостом собралась очередь из сотен грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября открытие Крымского моста для грузового транспорта было анонсировано на 1 октября. 

Движение для грузовых автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив официально открыто сегодня, 1 октября, в 00.00 мск, пишет "Коммерсант".

Ограничение движения большегрузов по мосту, который был открыт в мае текущего года, было связано с необходимостью обеспечить безопасность сквозного проезда автомобилей во время высокого курортного сезона.

Накануне открытия движения по мосту перед ним образовалась очередь из сотен грузовиков.

Ранее перевозить грузы приходилось на пароме, что, по словам водителей, было и дольше, и дороже. Кроме того, приходилось ориентироваться на погодные условия, сообщает 5-tv.ru.

Грузовой транспорт, движущийся по мосту, будет досматриваться на таманском и керченском берегах, пишет ТАСС со ссылкой на информцентр "Крымский мост".

По прогнозам Росавтодора, в сутки по мосту смогут проехать до 700 фур, время движения их по мосту составит около 20 минут.

Напомним, что первоначально Минтранс России анонсировал открытие движения по мосту для грузовиков к концу текущего года. Полностью завершить строительство моста и открыть по нему железнодорожное движение планируется в 2019 году.

Примечание:

"Стройгазмонтаж" заявил о проблемах с финансированием строительства Керченского моста", "Установлена первая опора Керченского моста", "Строители приступили к возведению Керченского моста на морских участках".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 октября 2018, 09:02

01 октября 2018, 08:07

01 октября 2018, 07:26

01 октября 2018, 06:39

01 октября 2018, 06:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи