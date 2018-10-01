Жители Абхазии в День независимости рассказали о разрозненности людей

01 октября 2018, 02:15

Жители Абхазии в день празднования 25-летия победы в войне 1992-1993 годов и провозглашения независимости посетовали на плачевное состояние экономики и разрозненность людей. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты назвали главным достижением за этот период признание рядом стран и мирное существование с внешней угрозой.

Как писал "Кавказский узел", в Сухуме 30 сентября прошел военный парад, посвященный 25-й годовщине победы Абхазии в войне 1992-1993 годов и Дню независимости республики. Участие в параде приняли около 1,5 тысячи человек.

Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Противостояние сторон закончилось победой Абхазии 30 сентября 1993 года. В этот день на государственной границе республики по реке Ингур был установлен государственный флаг Республики Абхазия. В военных действиях погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

За праздничным шоу, посвящённым 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, наблюдали несколько тысяч зрителей, передаёт с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Парад прошёл на площади Свободы и начался с выноса государственного флага и знамени Победы Абхазии. После приветствия министра обороны Абхазии Мираба Кишмария с приветственной речью выступил президент Рауль Хаджимба, который подчеркнул, что День Победы и независимости, который Абхазия отмечает вместе с соратниками, братьями и друзьями, стал неотъемлемой частью новейшей истории республики.

"Наш народ глубоко выстрадал свою священную свободу, положив на ее алтарь жизни сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей", - сказал он.

Он отметил помощь "братьев с Северного Кавказа, зарубежных соотечественников, добровольцев из России, Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья".

"Благодаря всесторонней поддержке России, нашего союзника и стратегического партнера, Абхазия восстанавливает свой экономический потенциал, повышает свою обороноспособность, укрепляет безопасность. Большим событием во внешней политике стало признание Сирийской Арабской Республикой независимости Абхазии", - добавил президент.

29 мая министерства иностранных дел Сирии, Абхазии и Южной Осетии объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений. Грузия осудила такое решение, и 5 июня МИД республики объявил о разрыве дипотношений с Сирией.

"Мы не смогли воспользоваться независимостью правильно"

Главным достижением республики является победа в войне и независимость, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Сухума Давид.

"При этом мы не смогли воспользоваться этим правильно... Да, мы выиграли войну, но проигрываем мир. И как с этим справиться, не знаем", - сказал он.

С его мнением согласен житель города Гулрыпш Саид, который указал на то, что люди в Абхазии разрознены.

"Мы не смогли выдержать эти дары судьбы. Я так это называю. Народ стал разрозненным. Если во время войны у нас не было деления по национальному признаку, то теперь это стало нормой. Если ты не абхаз, то у тебя и у твоих близких будут сложности с получением или заменой паспорта. И так во всем" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на все экономические сложности, с которыми сталкиваются жители Абхазии, у республики есть достижения на международной арене, считает житель Гагры Сергей.

"Нас недавно признала Сирия. Мы участвуем в различных международных конференциях, подписываются договоры о сотрудничестве и партнёрстве. Да, общее состояние дорог, домов и экономики в плачевном состоянии. Но я думаю, это вопрос времени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Агудзеры Артур считает, что этот праздник позволяет на время забыть о проблемах в республике и вспомнить, какой ценой досталась победа.

"Сегодня не хочется говорить о плохом. Мы победили, и это главное. Хотя, знаете, после праздников придётся снова входить в реальную жизнь с огромными проблемами нашей страны. Я не знаю, что и кто может нам помочь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ресурсов для развития нет

Главными достижениями за 25 лет со дня окончания войны главный редактор газеты "Гал" Нугзар Салакая считает признание независимости Абхазии Россией и рядом других стран.

"Нам оказывается поддержка и помощь со стороны России. А касаемо проблем, то они, конечно же, есть. Не так легко строить государство, приходится начинать всё сначала. В первую очередь нам необходимо выработать стратегию и работать, не покладая рук", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазский журналист Антон Кривенюк главным достижением республики за 25 лет назвал факт мирного существования с сократившейся внешней угрозой и без силовых противостояний внутри страны.

"Проблем, конечно, много. Отсутствие развития, масса проблем в социальной культуре, неизбежность долговременного прозябания. Ресурсов для развития нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По поводу политического будущего страны Кривенюк отметил, что оно соразмерно росту проблем и популярности идей смены государственно-правового статуса страны.

"Если есть люди, которые вполне серьезно думают, что в любой исторической перспективе есть шанс войти в состав России, то это говорит лишь об убогости их понимания вообще того, как устроен окружающий мир. Никаких "окон" нет, с этого корабля не сбежать. Хотя согласен, что корабль получился не совсем таким, каким планировалось. Но в политической среде, насколько понимаю, такие идеи не культивируются", - уверен журналист.

"Запрещать казакам участвовать в параде - популизм"

Группа абхазских граждан выступила с обращением против участия казаков Кубанского казачьего войска в параде. Жители Абхазии негативно восприняли обращение, отметив, что в таком случае республике нужно отказаться от помощи со стороны России. Делегация Кубанского казачьего войска приняла участие в военном параде 30 сентября.

Жители Абхазии заявили корреспонденту "Кавказского узла", что ничего плохого в участии казаков в параде нет.

"Считаю, что это популизм – запрещать казакам участвовать в параде. Те, кто обсуждает эти моменты, пускай лучше делами насущными займутся. Например, у нас хватает мелких преступников или пьяных и обколотых водителей. Пусть попробуют выйти на улицы и их усмирить. Это гораздо важнее, чем сидеть в соцсетях и обсуждать все подряд", - сказал житель Сухума Адгур.

По мнению жителя столицы Романа, в 1992-1993 годах "казаки своей кровью смыли деяния предшественников".

"Сложная ситуация, неприятная. Но если мы будем жить всё время прошлым и вспоминать былые обиды, то ничего хорошего не будет. Казаки прошли в параде, я не увидел ничего в этом криминального. Все было отлично", - сказал он.