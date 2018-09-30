Абхазия отметила День независимости парадом и шествием «Бессмертного полка»

30 сентября 2018, 18:14

В Сухуме прошел военный парад, посвященный 25-й годовщине победы Абхазии в войне 1992-1993 годов и отмечаемому сегодня Дню независимости республики. В параде приняли участие около 1,5 тысячи человек, в том числе российские военнослужащие, а также казаки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что группа абхазских граждан выступила с обращением против участия казаков Кубанского казачьего войска в параде. Жители Абхазии негативно восприняли обращение, отметив, что в таком случае республике нужно отказаться от помощи со стороны России.

Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Противостояние сторон закончилось победой Абхазии 30 сентября 1993 года. В этот день на государственной границе республики по реке Ингур был установлен государственный флаг Республики Абхазия. В военных действиях погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Парад, который прошел сегодня в Сухуме, начался с торжественного марша расчетов Министерства обороны Абхазии. В параде также приняли участие расчеты МЧС, МВД, Совета госбезопасности Абхазии, военнослужащие 7-й военной базы Минобороны России и Пограничных войск ФСБ РФ в Абхазии и казаки.



По центральным улицам Сухума прошли расчеты военной техники и вооружения Минобороны Абхазии, а также первый трофейный танк Т-55. Над площадью Свободы пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-24, а самолеты Л-39 ВВС Абхазии окрасили небо цветами абхазского флага. На параде присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, передает агентство «Апсныпресс».

После парада по улицам Сухума прошли участники акции «Бессмертный Полк». В акции приняли участие около 1500 человек из всех районов республики. В их числе родственники погибших в войне 1992-1993 годов, они держали в руках фотографии близких людей, которые не вернулись с фронта или же ушли из жизни уже после войны, передает «Sputnik-Абхазия».

В соцсетях жители Абхазии обмениваются поздравлениями, к ним присоединяются и жители России.

«Очень люблю абхазский народ и жажду свободы, которую вы питаете. Друзья, процветания вам и мира. Жаль, что с Грузией вышло так сложно. Надеюсь, что когда-нибудь сердца смогут найти выход из этой истории, и Россия, и Абхазия, и Грузия станут друзьями и смогут развиваться совместно в дружеской обстановке взаимной симпатии и любви», - написал сегодня Кирилл Жирихин под постом в сообществе «Аҧсны Аҳәынҭқарра | Абхазия» соцсети «ВКонтакте».

Зампредседателя "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт выложил на своей странице в Facebook обращение XII Конгресса Международной Черкесской Ассоциации к абхазскому народу по случаю Дня независимости. «В этот день мы вспоминаем лучших сынов Абхазии и добровольческое движение Северного Кавказа, многих иных регионов России и зарубежья, вставших на защиту Абхазии. Многие из них отдали самое ценное - свои жизни ради мира на абхазской земле, процветания нынешнего и будущих поколений народа Абхазии», - говорится в обращении.

Ко Дню независимости в Абхазии готовились заранее. «Утром проснулась от шума - это были танки. Много. Ехали в сторону Сухума. Сейчас возвращались с моря - школьники на асфальте массово рисуют мелом танки. И пишут – «Мы за МИР». Патриотическое воспитание. Скоро день независимости Абхазии», - написала Александра Польянович 28 сентября на своей странице в «Твиттере».

«Надеюсь, что скоро настанет время, когда не нужно будет прятать за драпировку здания правительства, и они будут воссозданы в первозданном виде. А то так печально на это смотреть», - написал 28 сентября Валерий Староверов под видео о репетиции парада в группе «Абаза (Апсуа)- Адыгский(Черкесский) Мир» в Facebook.

Абхазия живет в условиях признания ее независимости отдельными странами

Независимость Абхазии первой признала Россия по окончании военных действий в Южной Осетии в августе 2008 года. Это произошло 26 августа 2008 года.

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и продолжались пять дней, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Вслед за Россией независимость Южной Осетии и Абхазии признали Никарагуа (2008) и Венесуэла (2009), а также карликовые островные государства Науру (2009) и Тувалу (2011). Кроме того, в 2011 году Абхазию также признало островное государство Вануату. Однако в июле 2013 года оно отказалось от признания и подписало с Тбилиси договор, в котором признало территориальную целостность Грузии. В том же году Грузия сообщила, что Тувалу отозвало свое решение о признании Абхазии. 29 мая 2018 года независимость республики признала Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии, считая ее оккупированной территорией. Большинство государств мира не признало независимость Абхазии и, согласно международным правовым нормам, Абхазия продолжает считаться частью Грузии, говорится в справке, опубликованной "Кавказским узлом".

Власти Абхазии выражают сожаление в связи с тем, что Тбилиси «активно продвигает ложные тезисы» о ситуации в регионе, в результате чего «международное сообщество получает всю информацию в искаженном виде».

«За прошедшие годы сложилась крайне негативная практика, при которой международное сообщество получает всю информацию о ситуации в зоне конфликтов в искаженном виде и не имеет возможности принимать адекватные решения, основанные на объективных оценках»,— говорится в заявлении МИД Абхазии, поводом для которого стала встреча главы грузинского правительства Мамуки Бахтадзе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 25 сентября. Бахтадзе обвинил Россию в «оккупации Абхазии и Южной Осетии», а также «организации этнических чисток и депопуляции» бывших грузинских автономий. Происходящее на «оккупированных территориях» он назвал «гуманитарной катастрофой», создающей «серьезные риски безопасности всего региона», пишет «Коммерсант» в статье «Наш ответ на агрессию и оккупацию — мир и развитие».

«Грузинские официальные лица, используя различные международные площадки, стараются активно продвигать ложные тезисы об “оккупированных территориях”, о тяжелой гуманитарной ситуации в Абхазии, о нарушении прав человека и многие другие, сознательно формируя в глазах международного сообщества негативный образ нашей республики», - подчеркивается в заявлении МИД Абхазии, размещенном 28 сентября на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.