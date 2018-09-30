Более 30 победителей конкурса "Мой Дагестан" получили места в госструктурах

30 сентября 2018, 10:50

Большая часть победителей конкурса управленцев "Мой Дагестан" назначена на различные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, отчитались власти республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 54 человека стали победителями конкурса управленцев "Мой Дагестан", больше 70% из них - местные жители, остальные из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Башкортостана. Из числа победителей 13 человек были назначены на управленческие должности в госструктурах.

Конкурс "Мой Дагестан" проходил с 12 июля по 30 августа, по результатам деловой игры предстояло выявить победителей, которые затем будут включены в кадровый резерв Дагестана, следует из информации на сайте конкурса "Мой Дагестан".

Более 30 победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" получили должности в органах государственной власти и местного самоуправления, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана "Лезги газет".

Это не последние назначения из числа победителей конкурса, уточняет со ссылкой на источник в администрации главы и правительства Дагестана ТАСС.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты высказали противоположные мнения о конкурсе "Мой Дагестан". Главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов и журналист Тамерлан Магомедов посчитали этот конкурс средством борьбы с коррупцией. Обозреватель Магомед Магомедов, напротив, высказал мнение, что низкие зарплаты на новой работе могут превратить победителей конкурса в коррупционеров. Для решения проблемы кадров нужна сменяемость власти и реальные социальные лифты, а не конкурсы управленцев, заявил блогер Расул Кадиев.