Жительница Грузии задержана на границе с Южной Осетией

30 сентября 2018, 07:51

Власти Горийского муниципалитета обратились в наблюдательную миссию ЕС в связи с задержанием жительницы села Хурвалети на границе с Южной Осетией.

37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского муниципалитета.

Отинашвили задержали российские силовики, сообщает со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии 1tv.ge.

По словам односельчан Отинашвили, силовики задержали ее, когда она была вблизи разделительной полосы, передает InterPressNews.

Об инциденте извещено горийское представительство наблюдательной миссии Европейского союза, задействована «горячая линия», родных Отинашвили посетил мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили, сообщает "Грузия Online".

Комментариев в связи с задержанием жительницы грузинского села от представителей властей Южной Осетии и российских пограничников пока не поступало. На официальной странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в социальной сети Facebook на 07.20 мск 30 сентября информации о задержании нет.

"Кавказский узел" писал, что 28 августа у линии разграничения с Южной Осетией были задержаны пять жителей Тбилиси, отправившихся в поход в Трусовское ущелье. 30 августа в Комитете госбезопасности Южной Осетии сообщили, что задержанные были освобождены после уплаты штрафа.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.