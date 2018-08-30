30 августа 2018, 21:09

Южная Осетия передала Грузии пятерых задержанных

Граждане Грузии, задержанные за нарушение границы, освобождены после уплаты штрафа, сообщили в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа у линии разграничения с Южной Осетией были задержаны пять жителей Тбилиси, отправившихся в поход в Трусовское ущелье. В КГБ Южной Осетии заявили, что туристы предстанут перед судом по делу о нарушении границы. Передача задержанных Грузии была запланирована на 30 августа.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Задержанные были переданы сегодня Грузии в три часа дня в пункте пропуска "Цхинвал-Эргнети", сообщили в комитете Госбезопасности Южной Осетии.

"Задержанные 28 августа в районе Кельского озера Дзауского района республики пять граждан Грузии, уроженцы города Тбилиси, по решению суда, после уплаты штрафа выдворены с территории Южной Осетии", - цитирует сообщение "Sputnik-Южная Осетия".

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".

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