Грузия анонсировала освобождение задержанных в Южной Осетии туристов

30 августа 2018, 01:03

Передача задержанных за нарушение границы туристов грузинской стороне намечена на 30 августа, сообщили грузинские силовики. По их информации, задержанный ранее житель села Чвриниси уже освобожден.Туристы были задержаны по вине российских пограничников, сдвинувших линию разграничения, считают в Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 августа у линии разграничения с Южной Осетией были задержаны пять жителей Тбилиси, отправившихся в поход в Трусовское ущелье. По данным КГБ Южной Осетии, туристы в возрасте от 21 до 30 лет предстанут перед судом по делу о нарушении границы.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Миссия Международного красного Креста в Грузии сообщила, что ее представители встречались с задержанными пятью молодыми людьми, их здоровью ничто не угрожает, сообщил 29 августа на своем сайте грузинский телеканал "Рустави-2".

Лидер общественной организация "Сила единства", которая проводит мониторинг оккупационной линии считает, что туристов скорее всего задержали на территории, подконтрольной Грузии. "Эти молодые люди - очень опытные туристы <...>, и очень сомнительно, чтобы они запутались бы в пути или преднамеренно пересекли бы (линию разграничения)", - сказал лидер организации Георгий Кацарава в эфире телеканала.

Один из гидов, который водит туристов в том районе, где были задержаны пятеро тбилисцев, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что пограничный пост появился там недавно. "Буквально три недели назад русские солдаты в этом ущелье построили свой блокпост и перенесли российскую границу на территорию Грузии. Вчера русские солдаты поймали там пять туристов и объявили им, что они не на грузинской территории, и арестовали", - заявил руководитель агентства Panika Gudauri Паата Глонти.

Он отметил, что задержание произошло недалеко от горнолыжного курорта - поселка Гудаури. Маршрут до озера Келицади, по которому шли задержанные, является одним из самых популярных в Казбегском районе, добавил Глонти.

Всех задержанных должны освободить 30 августа, сообщили в Службе госбезопасности Грузии. "По информации, полученной по горячей линии Миссии наблюдателей Евросоюза, судебный процесс над пятью лицами, задержанными <...> по обвинению в незаконном пересечении так называемой границы, состоялся в Цхинвали во второй половине дня. Также, по информации горячей линии, освобождение задержанных произойдет завтра", - привело 29 августа сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Ведомство оценило задержание туристов как незаконное ограничение их права на свободное передвижение. Инцидент "создает опасность существующей на месте среде безопасности", отмечается в сообщении.

При этом, по данным издания, 29 августа был освобожден задержанный российскими силовиками в Карельском муниципалитете житель села Чвриниси. 62-летний Георгий Харазишвили отпущен на свободу, сообщило издание со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

Какое решение вынес суд в Южной Осетии по делам задержанных туристов, в сообщении СГБ Грузии не говорится. На странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook по состоянию на 22:10 мск 29 августа также нет информации о вердикте суда.

Обычно практикой при задержании граждан Грузии на линии разграничения суды в Южной Осетии назначают им штраф. В миссии наблюдателей Евросоюза корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обычная сумма штрафа - 2000 российских рублей (около 30 долларов).