Четверо жителей Чечни осуждены за нападение на силовиков

29 сентября 2018, 10:29

Верховный суд Чечни приговорил к срокам от семи до десяти лет заключения четверых жителей Ножай-Юртовского района, признанных виновными в подрыве бомб и ранении двух полицейских.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля 2017 года жители села Ножай-Юрт услышали два взрыва. В результате взрыва два прикомандированных из Омска силовика получили незначительные ранения, заявил источник в правоохранительных органах Чечни. Однако источники в МВД и Росгвардии тогда не подтвердили информацию о ранении силовиков.

По версии следствия, пять местных жителей взорвали бомбы у родника в Ножай-Юрте, дождавшись, когда к нему подъедут двое силовиков. "Преступники заложили взрывные устройства у родника и устроили также систему наблюдения со стороны за местом закладки. СВУ были приведены в действием в тот момент, когда двое омских полицейских пытались набрать воду из родника. Оба они получили легкие ранения и контузии", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Чечни.

Верховный суд Чечни признал жителей Ножай-Юртовского района Самира Дагаева, Аюба Магомедова, Ису Радуева и Сулеймана Хамзатова виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и пособничестве в совершении этого преступления. Они приговорены к лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. "Свою вину в содеянном они признали частично", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого, который, по версии следствия, лично заложил взрывные устройства на окраине Ножай-Юрта, прекращено в связи с его смертью, добавил сотрудник ведомства.

На сайте Верховного суда Чечни говорится, что последнее заседание по этому делу состоялось 20 сентября. О содержании приговора там не сообщается. Какими-либо комментариями относительно вынесенного приговора от самих осужденных или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

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