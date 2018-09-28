Поздравление с 70-летием бывшего командующего внутренними войсками в Чечне генерала Анатолия Романова (слева). Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ http://rosgvard.ru

28 сентября 2018, 17:53

Росгвардия передумала праздновать в Чечне юбилей генерала Романова

Торжества в Грозном по случаю 70-летия бывшего командующего Внутренними войсками в Чечне генерала Анатолия Романова, анонс которых вызвал негативную реакцию жителей Чечни, не состоялись.

Как писал "Кавказский узел", мероприятия, посвященные 70-летию генерала Анатолия Романова, были запланированы чеченским управлением Росгвардии на 27 сентября. Романов считается одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году, в результате которой убито более 100 местных жителей, поэтому подобные торжества выглядят кощунственно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

7-8 апреля 1995 года силами МВД России была проведена спецоперация по "зачистке" села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни, во время которой, помимо потерь со стороны силовиков и чеченских боевиков, было убито свыше 100 местных жителей. Это событие стало самым известным случаем массового убийства мирных граждан в ходе чеченских военных кампаний. 6 октября 1995 года на генерала Романова было совершено покушение - он выжил, но впал в кому, говорится в справке "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника", подготовленной "Кавказским узлом".

Жители чеченской столицы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не видели каких-либо торжественных мероприятий в Грозном 27 сентября. "Вроде бы каких-то праздничных концертов или чего-то вчера у нас не было. Разве что в центре был большой сбор юнармейцев, но это была какая-то репетиция", - сказала  сегодня жительница Грозного Марет.

"Видимо, в Росгвардии осознали, как в Чечне относятся к генералу Романову, и что проводить здесь какие-то масштабные торжества по случаю его дня рождения, мягко говоря, не совсем уместно. Во всяком случае я не слышал, чтобы вчера это как-то праздновали", - сказал другой местный житель, Микаил.

Местные СМИ также ничего не сообщали о праздновании 70-летия генерала Романова, отмечает корреспондент "Кавказского узла". В управлении Росгвардии по Чечне отказались оперативно дать какие-либо комментарии относительно анонсированных торжеств. Представитель ведомства предложил корреспонденту "Кавказского узла" обратиться к руководству управления в письменной форме.

На сайте Росгвардии, по состоянию на 17.53 мск 28 сентября, также нет информации о праздновании юбилея генерала Романова в Грозном. При этом там сообщается, что 27 сентября командование Росгвардии посетило генерала в госпитале в подмосковной Балашихе. Юбиляру передали поздравительное письмо от Владимира Путина. Кроме того, в Приморском крае, Сахалинской области и Еврейской автономной области в тот же день прошли молебны о здравии генерала Романова, в которых приняли участие росгвардейцы Восточного военного округа, отмечается на сайте ведомства.

Примечание:

"Жители Чечни раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования 200-летия Грозного", "Бюджетники Чечни рассказали  об участии в субботниках под угрозой увольнений", "Племянник Кадырова обязал бюджетников провести уборку кладбищ".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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