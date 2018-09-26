Антиингушский митинг во Владикавказе не состоялся

26 сентября 2018, 23:35

После призывов выйти на несанкционированный митинг по вопросу Пригородного района власти Владикавказа стянули к площади в центре города силовиков и спецтехнику.

Призывы на митинг в центре Владикавказа распространились среди пользователей соцсетей в Северной Осетии на фоне акций протеста в Сунже и Магасе, вызванных вопросами о границе Ингушетии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами. Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста в Сунже и Магасе. Днем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания районной администрации в Сунже, а сегодня утром несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии прошел у въезда в Магас.

Авторы сообщения призывали жителей Владикавказа прийти днем 26 сентября на "народный сход" "против передачи Пригородного района Северной Осетии Республике Ингушетия под видом программы "Агломерация". Они указывали, что выступают против статьи Конституции Ингушетии, касающейся принадлежности Пригородного района и "самозахвата земель в Пригородном районе".

Упомянутая в сообщении программа - одна из составляющих "Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года", одобренной в июне 2018 года членами республиканского правительства и направленной на рассмотрение парламента, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В опубликованном на сайте республиканского правительства проекте "Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года" описывается приоритетная программа "Владикавказская агломерация", которая предусматривает, среди прочего, "упрощение пропускного режима на пограничных постах в районе Чермена". Обозначенные в документе планы развития взаимоотношений с Ингушетией были восприняты в Северной Осетии как "удачное лоббирование Ингушетией собственных интересов в Москве при политическом попустительстве властей республики", говорится в материале "Точки над И", опубликованном 14 августа изданием "Градус Осетии".

К намеченному времени "народного схода" территория вокруг площади Ленина от улицы Джанаева до улицы Горького была перекрыта уборочными машинами и автобусами.

У места предполагаемой акции дежурили многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Силовики отметили, что анонсированное мероприятие, по их данным, является несанкционированным и информацией об организаторе они не владеют, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В течение 40 минут после анонсированного времени начала митинга на месте предполагаемого схода начались ремонтные работы.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".