Более 150 тысяч собрано для пострадавших в столкновениях близ Кенделена

25 сентября 2018, 21:08

Жители Кабардино-Балкарии и Адыгеи собрали более 150 тысяч рублей для помощи адыгам, пострадавшим в ходе столкновений в районе селения Кенделен, сообщила руководитель организации «Очаг» Ольга Бегрет.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Кабардино-Балкарии объявили сбор средств для адыгов, пострадавших в ходе столкновений в районе селения Кенделен. Собранные средства организаторы сбора планировали направить на оплату административных штрафов, услуг адвокатов, судебных издержек и расходов, связанных с лечением травм.

Жители балкарского селения Кенделен 18 сентября не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией были госпитализированы 45 человек, а число задержанных достигло 120 человек.

Средства для помощи поступают на счет организации «Очаг» как от жителей Кабарино-Балкарии, так и о жителей соседних регионов, хотя во многих случаях судить о принадлежности отправителей можно лишь предположительно, сообщила Ольга Бегрет корреспонденту "Кавказского узла".

«По некоторым именам мы судим, что это соседние республики, в частности, Адыгея», - сказала она. Порядок передачи материальной помощи нуждающимся, по словам Бегрет, пока не определен, поскольку мало кто из участников событий заявил о себе.

В Правозащитный центр Кабардино-Балкарии никто из участников столкновений близ Кенделена пока не обращался, сообщил представитель центра корреспонденту "Кавказского узла".

Многие участники столкновений в районе Кенделена знакомы друг с другом не были, отметил черкесский активист Мартин Кочесоко. «Это были ребята из разных районов республики, в большинстве своем они ранее не были знакомы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В главном управлении СКР по СКФО корреспонденту "Кавказского узла" не смогли предоставить сведений о ходе доследственной проверки, начатой в связи с конфликтом в Кенделене.

Давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы стало причиной конфликта в селе Кенделен, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев". Опрошенные "Кавказским узлом" историки считают первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии земельный спор. Беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ, отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".

За новостями о противостоянии близ селения Кенделен "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кенделен: битва за историю".