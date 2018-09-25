25 сентября 2018, 19:56

Три поставщика оружия осуждены в Ингушетии

Суд в Магасе признал трех человек виновными в организации поставок огнестрельного оружия из Ингушетии в соседние регионы.

Мужчины признаны виновными по статьям об изготовлении оружия и обороте оружия и боеприпасов, сообщило управление ФСБ по Ингушетии.

Магасский районный суд приговорил их к срокам от одного до трех лет заключения в исправительной общего режима, со ссылкой на ведомство сообщил сегодня "Интерфакс".

Осуждены жители Ингушетии 41 года, 53 и 63 лет, передает информацию ФСБ интернет-газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей относительно вердикта суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября 2017 года Верховный суд Ингушетии постановил арестовать местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении оружия на содержание под стражей.

Примечание:

"Трое жителей Ингушетии обвинены в торговле оружием", "Двое торговцев оружием задержаны в Ингушетии", "Два мини-цеха по изготовлению оружия обнаружены в Ингушетии".

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