25 сентября 2018, 19:56
Три поставщика оружия осуждены в Ингушетии
Суд в Магасе признал трех человек виновными в организации поставок огнестрельного оружия из Ингушетии в соседние регионы.
Мужчины признаны виновными по статьям об изготовлении оружия и обороте оружия и боеприпасов, сообщило управление ФСБ по Ингушетии.
Магасский районный суд приговорил их к срокам от одного до трех лет заключения в исправительной общего режима, со ссылкой на ведомство сообщил сегодня "Интерфакс".
Осуждены жители Ингушетии 41 года, 53 и 63 лет, передает информацию ФСБ интернет-газета "Ингушетия".
"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей относительно вердикта суда.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября 2017 года Верховный суд Ингушетии постановил арестовать местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении оружия на содержание под стражей.
"Трое жителей Ингушетии обвинены в торговле оружием", "Двое торговцев оружием задержаны в Ингушетии", "Два мини-цеха по изготовлению оружия обнаружены в Ингушетии".
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