Три поставщика оружия осуждены в Ингушетии

25 сентября 2018, 19:56

Суд в Магасе признал трех человек виновными в организации поставок огнестрельного оружия из Ингушетии в соседние регионы.

Мужчины признаны виновными по статьям об изготовлении оружия и обороте оружия и боеприпасов, сообщило управление ФСБ по Ингушетии.

Магасский районный суд приговорил их к срокам от одного до трех лет заключения в исправительной общего режима, со ссылкой на ведомство сообщил сегодня "Интерфакс".

Осуждены жители Ингушетии 41 года, 53 и 63 лет, передает информацию ФСБ интернет-газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей относительно вердикта суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября 2017 года Верховный суд Ингушетии постановил арестовать местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении оружия на содержание под стражей.