Исмаил Эфендиев. Фото пресс-службы главы и правительства Дагестана http://president.e-dag.ru/2016-10-06-12-40-49/novosti-administratsii/ismail-efendiev-provel-soveshchanie-po-organizatsionnym-voprosam

23 сентября 2018, 20:14

Исмаил Эфендиев арестован в Махачкале

Советский райсуд Махачкалы сегодня арестовал на десять дней замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева до предъявления ему обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий и доставили его на допрос.

Источники предположили, что задержание Исмаила Эфендиева может быть связано с его деятельностью на посту руководителя администрации бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или на посту министра труда и социального развития республики.

Согласно решению суда, в случае предъявления Эфендиеву обвинения срок его ареста составит два месяца.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - процитировал сегодня слова представителя суда ТАСС.

По информации издания, дело в отношении Исмаила Эфендиева возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого ранее был задержан бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев.

По состоянию на 20.12 мск 23 сентября на сайте следственного управления СКР по Дагестану и сайте Советского райсуда Махачкалы нет информации об избрании меры пресечения Исмаилу Эфендиеву.

Бывшему вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву предъявлено обвинение в превышении полномочий. Алиев согласился с версией следствия, признав, что издал распоряжение обслуживать за госсчет в правительственном гараже частный бронированный автомобиль для главы Дагестана. При этом он вызвался возместить причиненный бюджету ущерб, который оценивается в 14,1 млн рублей.

Комментариями Исмаила Эфендиева и его официальных представителей относительно решения об аресте "Кавказский узел" пока не располагает.

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты рассказали о конфликте интересов среди чиновников Дагестана", "Брат Эфендиева уволился из администрации главы Дагестана после выявления конфликта интересов", "Эксперты назвали отставки заместителей министров в Дагестане продолжением кадровых чисток".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 сентября 2018, 21:44

23 сентября 2018, 20:59

23 сентября 2018, 20:14

  • Исмаил Эфендиев арестован в Махачкале

    Советский райсуд Махачкалы сегодня арестовал на десять дней замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева до предъявления ему обвинения.

23 сентября 2018, 19:27

23 сентября 2018, 18:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи