Исмаил Эфендиев арестован в Махачкале

23 сентября 2018, 20:14

Советский райсуд Махачкалы сегодня арестовал на десять дней замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева до предъявления ему обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий и доставили его на допрос.

Источники предположили, что задержание Исмаила Эфендиева может быть связано с его деятельностью на посту руководителя администрации бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или на посту министра труда и социального развития республики.

Согласно решению суда, в случае предъявления Эфендиеву обвинения срок его ареста составит два месяца.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - процитировал сегодня слова представителя суда ТАСС.

По информации издания, дело в отношении Исмаила Эфендиева возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого ранее был задержан бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев.

По состоянию на 20.12 мск 23 сентября на сайте следственного управления СКР по Дагестану и сайте Советского райсуда Махачкалы нет информации об избрании меры пресечения Исмаилу Эфендиеву.

Бывшему вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву предъявлено обвинение в превышении полномочий. Алиев согласился с версией следствия, признав, что издал распоряжение обслуживать за госсчет в правительственном гараже частный бронированный автомобиль для главы Дагестана. При этом он вызвался возместить причиненный бюджету ущерб, который оценивается в 14,1 млн рублей.

Комментариями Исмаила Эфендиева и его официальных представителей относительно решения об аресте "Кавказский узел" пока не располагает.

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".