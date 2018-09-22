22 сентября 2018, 14:07

Задержан замглавы администрации Васильева

Сотрудники ФСБ задержали сегодня исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий, сообщили источники.

В настоящее время Эфендиева допрашивают в управлении ФСБ, сообщил сегодня источник.

"Эфендиев задержан 22 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ", - привел его слова "Интерфакс".

Источники предположили, что задержание Исмаила Эфендиева может быть связано с его деятельностью на посту руководителя администрации бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или на посту министра труда и социального развития республики, передает "Черновик".

Официального подтверждения задержания Исмаила Эфендиева не поступало. На сайте следственного управления СКР по Дагестану к 14:05 мск 22 сентября не появилось информации об уголовном преследовании Эфендиева.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2016 года прокуратура Дагестана потребовала от главы республики пресечь конфликт интересов, возникший из-за родства между главой администрации главы и правительства Дагестана Исмаилом Эфендиевым и замначальника отдела контрольного управления администрации Юсуфом Эфендиевым. В администрации заявили, что Юсуф Эфендиев был уволен за день до того, как о конфликте интересов объявила прокуратура.

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источник сообщил о задержании бывшего главы Минздрава Дагестана", "Источники сообщили о побеге зятя Танки Ибрагимова из страны", "Танка Ибрагимов отправлен из Дагестана в Москву".

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22 сентября 2018, 14:50

22 сентября 2018, 14:27

22 сентября 2018, 14:07

  • Задержан замглавы администрации Васильева

    Сотрудники ФСБ задержали сегодня исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий, сообщили источники.

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