23 сентября 2018, 10:25

Двое туристов пострадали при полете на парашюте в Джубге

Молодая пара госпитализирована после удара током во время полета на парашюте на побережье Черного моря на Кубани, сообщило следствие.

Инцидент произошел около 18.00 мск 22 сентября.

Парашют, на котором катались мужчина и девушка, порывом ветра отнесло на линию электросети, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета на своем сайте.

Отдыхающие "получили электротравмы и упали на землю", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу №2 в поселке Новомихайловский.

"Кавказский узел" писал, что 14 августа прогулочный джип с туристами упал в овраг в районе села Возрождение под Геленджиком. Двоих детей и пятерых взрослых, находившихся в автомобиле, с травмами доставили в больницу. 16 августа в больнице умер водитель прогулочного джипа, владельца внедорожника поместили под подписку о невыезде.

Примечание:

"Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде признал вину в гибели семьи в ДТП", "Три человека стали жертвами массового ДТП на Кубани", "Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до восьми".

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