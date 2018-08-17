В операционной. Фото Валентина Мищенко / Югополис

17 августа 2018, 11:32

Умер водитель упавшего в обрыв джипа под Геленджиком

Водитель прогулочного джипа, упавшего в овраг под Геленджиком, 16 августа скончался в больнице. Владелец внедорожника находится под подпиской о невыезде, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", прогулочный джип с туристами упал в овраг в районе села Возрождение 14 августа. Двое детей и пятеро взрослых, находившиеся в автомобиле, с травмами были доставлены в больницу. Четверо пострадавших, среди которых один ребенок, а также водитель машины были помещены в реанимацию, еще трое получили незначительные ушибы, сообщила пресс-служба мэрии Геленджика.

"Водитель транспортного средства 16 августа скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, острой внутримозговой гематомы и переломов позвонков", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, владелец внедорожника на допросе пояснил, что водитель арендовал у него этот автомобиль. Однако в ходе обыска в его доме следователи нашли документы, подтверждающие его причастность к организации экскурсионно-туристических услуг и то, что он руководил экстрим-автоклубом. "Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - проинформировало ведомство.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека), сообщил Следком.

Примечание:

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