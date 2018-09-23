23 сентября 2018, 04:31

Краснодар вошел в число городов с миллионным населением

Миллионный житель зарегистрирован в Краснодаре в сентябре. Таким образом, город стал 16-м "миллионником" в России.

Краснодар официально признан городом с миллионным населением, сообщается на сайте администрации и городской думы.

"Мы несколько лет добивались признания этого статуса", - заявил на гала-концерте в честь 225-летия юбилея города мэр Евгений Первышов, который получил символический сертификат о подтверждении статуса "миллионника" из рук руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяны Курняковой.

При этом Первышов отметил, что в Краснодаре "одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения".

По данным компании "Эрнст энд Янг", доля трудоспособного населения в Краснодаре составляет 59,4%, что превышает даже показатели Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба города.

Краснодар стал 16-м городом с миллионным населением в России, пишет "Лента".

Примечание:

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