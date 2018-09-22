Житель Махачкалы пострадал при взрыве газа

22 сентября 2018, 22:43

В многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, сообщило МЧС.

Информация о том, что после хлопка газа в Махачкале по улице Керимова, 5 на четвертом этаже горит квартира, поступила к спасателям в 18:10 мск.

На месте происшествия выяснилось, что взрыв газа произошел в однокомнатной квартире, в результате чего пострадал один человек. В результате взрыва газа выбит оконный проём, имеются мелкие разрушения, но бетонные перекрытия не повреждены, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу, передает со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского управления МЧС "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая 29-летняя девушка была госпитализирована с ожогами после взрыва газа в частном доме в селе Бамматюрт под Хасавюртом.