22 сентября 2018, 22:43
Житель Махачкалы пострадал при взрыве газа
В многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, сообщило МЧС.
Информация о том, что после хлопка газа в Махачкале по улице Керимова, 5 на четвертом этаже горит квартира, поступила к спасателям в 18:10 мск.
На месте происшествия выяснилось, что взрыв газа произошел в однокомнатной квартире, в результате чего пострадал один человек. В результате взрыва газа выбит оконный проём, имеются мелкие разрушения, но бетонные перекрытия не повреждены, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу, передает со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского управления МЧС "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая 29-летняя девушка была госпитализирована с ожогами после взрыва газа в частном доме в селе Бамматюрт под Хасавюртом.
"Человек пострадал при взрыве газа в Краснодаре", "Человек госпитализирован после взрыва в Махачкале", "Минздрав Дагестана сообщил об одном погибшем при взрыве газа".
22 сентября 2018, 23:48
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Фракция парламента Грузии оказалась на грани развала из-за скандала с Iberia
Учредитель телекомпании Iberia Нато Чхеидзе вышла из партии "Альянс патриотов Грузии", объяснив это тем, что партия не поддержала телекомпанию в конфликте с властями. Решение Чхеидзе создало угрозу развала парламентской фракции "Альянса патриотов".
22 сентября 2018, 22:43
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Житель Махачкалы пострадал при взрыве газа
В многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, сообщило МЧС.
22 сентября 2018, 21:55
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Жители Калача-на-Дону провели пикеты против пенсионной реформы
Власти города Калач-на-Дону в Волгоградской области отказали коммунистам в проведении акции против пенсионной реформы в центре города. Вместо этого 10 активистов вышли сегодня на одиночные пикеты. По их словам, прохожие одобрительно отнеслись к акции.
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