Скорая помощь. Фото pixabay.com

20 февраля 2018, 10:33

Минздрав Дагестана сообщил об одном погибшем при взрыве газа

При взрыве газа в жилом доме в селе Эндирейаул сегодня пострадал один человек, он умер по дороге в больницу, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью частный дом в селении Эндирейаул Хасавюртовского района был полностью разрушен в результате взрыва бытового газа. Пострадавшие доставлены в горбольницу Хасавюрта, сообщило МЧС, не уточнив их количество.

В результате взрыва бытового газа погиб один человек, сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

"Один человек был доставлен в больницу, но уже мертвым. Он скончался по дороге. Больше пострадавших не было", - приводит ее слова ТАСС.

По данным Минздрава, погибший – 65-летний мужчина, уточняет "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Человек пострадал при взрыве газа в Каспийске", "Прокуратура Махачкалы усмотрела вину чиновников в гибели людей при взрыве газа", "Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 февраля 2018, 13:23

20 февраля 2018, 13:04

20 февраля 2018, 12:07

20 февраля 2018, 11:56

  • Два активиста оштрафованы в Астрахани

    Суд признал членов астраханского штаба Навального Александра Когута и Артема Тербаляна нарушителями правил организации митинга и постановил оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей. Сами активисты не считают себя организаторами акции.

20 февраля 2018, 11:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты