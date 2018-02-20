20 февраля 2018, 10:33
Минздрав Дагестана сообщил об одном погибшем при взрыве газа
При взрыве газа в жилом доме в селе Эндирейаул сегодня пострадал один человек, он умер по дороге в больницу, сообщил Минздрав Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью частный дом в селении Эндирейаул Хасавюртовского района был полностью разрушен в результате взрыва бытового газа. Пострадавшие доставлены в горбольницу Хасавюрта, сообщило МЧС, не уточнив их количество.
В результате взрыва бытового газа погиб один человек, сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
"Один человек был доставлен в больницу, но уже мертвым. Он скончался по дороге. Больше пострадавших не было", - приводит ее слова ТАСС.
По данным Минздрава, погибший – 65-летний мужчина, уточняет "Интерфакс-Юг".
"Человек пострадал при взрыве газа в Каспийске", "Прокуратура Махачкалы усмотрела вину чиновников в гибели людей при взрыве газа", "Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".
20 февраля 2018, 13:23
-
Диализный центр стоимостью сто миллионов открылся в Нальчике
Новый медицинский центр сможет принять в сутки 120 людей, страдающих почечной недостаточностью, заявили власти Кабардино-Балкарии.
20 февраля 2018, 13:04
-
Землетрясение произошло около кубанской станицы
Подземный толчок магнитудой 4,0 зарегистрирован сегодня вблизи станицы Ольгинская в Краснодарском крае. Жертв и разрушений нет.
20 февраля 2018, 12:07
-
Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам
Местный житель подозревается в том, что попросил знакомого перевести деньги, впоследствии использованные на финансирование терроризма, сообщил сегодня Следком по Ингушетии.
20 февраля 2018, 11:56
-
Два активиста оштрафованы в Астрахани
Суд признал членов астраханского штаба Навального Александра Когута и Артема Тербаляна нарушителями правил организации митинга и постановил оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей. Сами активисты не считают себя организаторами акции.
20 февраля 2018, 11:47
-
Прокуратура анонсировала проверку застройщика после обрушения домов в Махачкале
После обрушения трех частных домов в столице Дагестана прокуратура начала проверять законность строительства поблизости многоэтажки.
-
20 февраля 2018, 09:45
Шесть рейсов задержаны в аэропорту Волгограда
-
20 февраля 2018, 07:041
Три дома обрушились в Махачкале
-
19 февраля 2018, 17:37
Родственники блогера Темирхана арестованы в Азербайджане
-
19 февраля 2018, 12:191
Источники сообщили о сделке Керимова с владельцами банка "Возрождение"
-
19 февраля 2018, 11:16
Врачи увидели улучшения у раненых в Кизляре
-
19 февраля 2018, 08:59
Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов
-
20 февраля 2018, 13:04
Землетрясение произошло около кубанской станицы
-
20 февраля 2018, 12:07
Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам
-
20 февраля 2018, 10:352
Три жителя Чечни обвинены в распространении запрещенных песен
-
20 февраля 2018, 10:06
14 ереванцев эвакуированы после взрыва в жилом доме
-
20 февраля 2018, 09:45
Шесть рейсов задержаны в аэропорту Волгограда
-
20 февраля 2018, 08:43
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах семи сел
-
20 февраля 2018, 08:35
Обвиняемый в насилии над ребенком на Ставрополье получил 14 лет тюрьмы
-
20 февраля 2018, 08:321
Директора двух дагестанских школ обвинены в хищении денег из Фонда соцстраха
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
20 февраля 2018, 11:47
Прокуратура анонсировала проверку застройщика после обрушения домов в Махачкале
-
20 февраля 2018, 09:081
Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре
-
15 февраля 2018, 12:53
Здунов Артем Алексеевич
-
30 января 2018, 16:254
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич
-
29 января 2018, 13:272
Мусаев Муса Асхабалиевич
-
18 февраля 2018, 22:58В Париже на площади Республики пройдёт митинг в память о депортации вайнахов
-
18 февраля 2018, 21:55В Домбае пройдёт первый фестиваль мастеров этнических клинковых изделий
-
17 февраля 2018, 14:36Обманутые дольщики Ростовской области приняли участие в общероссийском съезде обманутых дольщиков в Москве
-
16 февраля 2018, 12:37Ингушетия: 35 тысяч - за вертолетную экскурсию от мэрии Магаса
-
15 февраля 2018, 15:33Крыша протекает в доме, где живет семья с четырьмя детьми
-
20 февраля 2018, 10:2683
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
17 января 2018, 11:121
Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
19 февраля 2018, 15:39
BERG...man TbilisiП.С. по кизлярской трагедии и ответы на "хихи" - стрелок всего лишь сумасшедший 75
-
19 февраля 2018, 09:58
BERG...man TbilisiКадыров о кизлярском стрелке и его пособниках. Был бы жив стрелок - как бы его наказали? 13
-
19 февраля 2018, 09:31
BERG...man TbilisiКизляр. Уроды и пластилиновая власть! Без ужесточения - Цахесы будут убивать чаще! Видео 54
-
18 февраля 2018, 14:53
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваШамиль Шихалиев о том, почему в Дагестане больше рукописи не горят
-
16 февраля 2018, 17:40
BERG...man TbilisiРоссия укрепляет армию на Кавказе. (североосетинское и дагестанское направления) 118