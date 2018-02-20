Минздрав Дагестана сообщил об одном погибшем при взрыве газа

20 февраля 2018, 10:33

При взрыве газа в жилом доме в селе Эндирейаул сегодня пострадал один человек, он умер по дороге в больницу, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью частный дом в селении Эндирейаул Хасавюртовского района был полностью разрушен в результате взрыва бытового газа. Пострадавшие доставлены в горбольницу Хасавюрта, сообщило МЧС, не уточнив их количество.

В результате взрыва бытового газа погиб один человек, сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

"Один человек был доставлен в больницу, но уже мертвым. Он скончался по дороге. Больше пострадавших не было", - приводит ее слова ТАСС.

По данным Минздрава, погибший – 65-летний мужчина, уточняет "Интерфакс-Юг".