22 сентября 2018, 10:12
Житель Грозного осужден за хранение гранаты
Суд в Грозном приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов.
По данным правоохранителей, мужчина нашел гранату Ф-1 и хранил ее у себя дома. Полицейские изъяли взрывное устройство в ходе оперативных мероприятий летом этого года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканской прокуратуры.
По его словам, 21 сентября суд Заводского района Грозного приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и десяти тысячам рублей штрафа. При этом суд учел, что мужчина раскаялся в содеянном и не имел судимостей
Комментариями самого осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 сентября суд назначил полтора года лишения свободы жителю Урус-Мартановского района Чечни, также обвиненному в хранении гранаты.
"Двое фигурантов дела о торговле оружием осуждены на Ставрополье", "Выходцы из Чечни и Дагестана задержаны с оружием на Украине", "На Ставрополье осуждены торговцы оружием из Чечни".
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22 сентября 2018, 10:12
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Житель Грозного осужден за хранение гранаты
Суд в Грозном приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов.
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