Граната Ф-1. Фото: Общественное достояние Wikimedia Commons

22 сентября 2018, 10:12

Житель Грозного осужден за хранение гранаты

Суд в Грозном приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов.

По данным правоохранителей, мужчина нашел гранату Ф-1 и хранил ее у себя дома. Полицейские изъяли взрывное устройство в ходе оперативных мероприятий летом этого года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканской прокуратуры.

По его словам, 21 сентября суд Заводского района Грозного приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и десяти тысячам рублей штрафа. При этом суд учел, что мужчина раскаялся в содеянном и не имел судимостей

Комментариями самого осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 сентября суд назначил полтора года лишения свободы жителю Урус-Мартановского района Чечни, также обвиненному в хранении гранаты.

Примечание:

"Двое фигурантов дела о торговле оружием осуждены на Ставрополье", "Выходцы из Чечни и Дагестана задержаны с оружием на Украине", "На Ставрополье осуждены торговцы оружием из Чечни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 сентября 2018, 11:02

22 сентября 2018, 10:12

22 сентября 2018, 09:25

22 сентября 2018, 08:28

22 сентября 2018, 07:43

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии