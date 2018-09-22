Житель Грозного осужден за хранение гранаты

22 сентября 2018, 10:12

Суд в Грозном приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов.

По данным правоохранителей, мужчина нашел гранату Ф-1 и хранил ее у себя дома. Полицейские изъяли взрывное устройство в ходе оперативных мероприятий летом этого года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканской прокуратуры.

По его словам, 21 сентября суд Заводского района Грозного приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и десяти тысячам рублей штрафа. При этом суд учел, что мужчина раскаялся в содеянном и не имел судимостей

Комментариями самого осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 сентября суд назначил полтора года лишения свободы жителю Урус-Мартановского района Чечни, также обвиненному в хранении гранаты.