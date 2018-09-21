21 сентября 2018, 21:02

Суд продлил конкурсное производство в компании "Замчаловский антрацит"

Арбитражный суд Ростовской области продлил на пять месяцев конкурсное производство в компании "Замчаловский антрацит", входящей в группу компаний "Кингкоул".

"Кавказский узел" инфомировал, что процедура конкурсного производства в "Замчаловском антраците" продлевалась с конца марта по конец сентября.

Процедура конкурсного производства в отношении ОАО "Замчаловский антрацит" продлена еще на пять месяцев по ходатайству конкурсного управляющего. Он аргументировал свою просьбу тем, что имущество предприятия-должника реализовано не полностью, со ссылкой на Арбитражный суд Ростовской области сообщил сегодня "Интерфакс".

21 октября состоятся повторные торги дебиторской задолженностью предприятия, выставленной единым лотом стоимостью 736,2 миллиона рублей, говорится на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.

Напомним, что 5 июня суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит" о том, чтобы часть средств от продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики была направлена на выплату зарплаты горнякам. С конца июня "Региональная корпорация развития" возобновила выплаты сотрудникам "Замчаловского антрацита", но уже 2 июля деньги переводить перестали. Шахтеры добиваются возобновления выплат до сих пор. Они также выразили недовольство тем, что две ранее принадлежавшие "Замчаловскому антрациту" шахты перешли в собственность иностранной компании. Законность сделки требует проверки, написали они в обращении к Владимиру Путину.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"47 горняков провели пикет в Гуково", "Гуковские шахтеры пожаловались на нехватку угля для отопления домов", " Гуковские шахтеры потребовали обеспечить их углем".

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