20 сентября 2018, 23:32

Гуковские шахтеры рассказали о невыполненных обещаниях власти

Обещанный властями региона уголь для отопления домов бывшими работниками "Кингкоула" все еще не получен, рассказали участники сегодняшнего пикета в Гуково. Горняки также попросили генпрокурора о содействии в выплате задолженности.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года выходят на пикеты в Гуково, добиваясь выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. На акции 16 августа шахтеры потребовали выдать им уголь, обещанный еще в марте.

Сегодня на пикете возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 58 человек. Вопрос с поставками гуманитарного угля так и не решен, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва. "Подходит зима, многим людям топить дома нечем, обещанный уголь все никак не доедет с марта. Также постоянно переносятся встречи с министром промышленности и энергетики Ростовской области Михаилом Тихоновым. Горнякам в очередной раз обещано, что министр приедет в Гуково. Срок встречи - на следующей неделе - назвал горнякам замглавы Гуково Евгений Яковлев", - рассказала Авачёва.

Гуковские шахтеры встречались с министром энергетики и промышленности Ростовской области Михаилом Тихоновым 2 августа. По данным члена инициативной группы, разговор дал надежду на получение выплат.

Организатор пикета Татьяна Авачева зачитала перед собравшимися обращение к генеральному прокурора России Юрию Чайке о выплате задолженности, которую шахтеры оценили в 374 миллиона рублей. "Помогите получить работникам ГК ООО "Кингкоул" всю оставшуюся задолженность по заработной плате и другим видам выплат в полном объеме из резервного фонда правительства Ростовской области", - говорится в обращении, которое подписали 55 участников пикета. 

Еще одно обращение было написано на имя президента России. В документе говорится, что шахтеры регулярно просят Генеральную прокуратуру проверить законность сделки по продаже шахт "Ростовская" и "Замчаловская". Эти жалобы перенаправляются прокурору Гуково, но остаются без ответа, заявили шахтеры. "Шахты приобрели за миллиарды рублей украинские олигархи и будут добывать уголь для нужд Украины", - считают авторы обращения, которые увидели в этом нарушение закона о недрах.

О приобретении шахт "Ростовская" и "Замчаловская" сообщила на своем сайте компания E.Сonnect Asset, имеющая офисы в Праге, словацком Кошице и Киеве. Конечным собственником компании является экс-глава украинского "Укринтерэнерго" Владимир Зиневич, новоприобретенные шахты могут обеспечить до трети потребности Украины в антраците, сообщила 18 июня EurAsia Daily.

Копии двух обращений шахтеров есть в распоряжении редакции "Кавказского узла".

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Сотрудники обогатительной фабрики присоединились к акциям шахтеров в Гуково", "Первомай напомнил ростовчанам о безработице в регионе", "Гуковские шахтеры попросили Москалькову о помощи".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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