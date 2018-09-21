Жители Чечни и Ингушетии подвергли сомнению сведения о спецоперации на границе

21 сентября 2018, 19:40

Чеченец из ингушского селения Пседах Мовсар Алероев, оказавшийся в числе троих убитых на границе Чечни и Ингушетии предполагаемых боевиков, не был замечен в каких-либо связях с подпольем. Неубедительная версия силовиков порождает предположения о фальсификации спецоперации, заявили жители двух республик.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно о том, что бойцы Росгвардии вечером 16 сентября застрелили трех боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией. 18 сентября силовики начали поиск соучастников убитых, однако никого больше не обнаружили.

По данным Telegram-канала "Силовики", убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев. На месте перестрелки уничтожено самодельное взрывное устройство, найдены три автомата Калашникова, гранаты, спальные мешки, медикаменты и продукты. Боевики, убитые в перестрелке, планировали теракт в Чечне, предположили силовики.

Чеченские правоохранители не располагают информацией о том, каким образом группа боевиков оказалась на территории Чечни. У силовиков также нет информации о характере связей жителя ингушского селения Пседах, этнического чеченца Мовсара Алероева с двумя другими убитыми, участниками боевых действий в Сирии, сообщил представитель республиканского МВД корреспонденту "Кавказского узла".

"Алероев, в отличие от Кочкарова и Хаджиева, ранее ни в каких противоправных действиях замечен не был. Он не был судим, не состоял на профучете, не значился в розыске как участник НВФ в Сирии, его близкие в каких-то экстремистских группировках тоже не состояли. Вероятно, его вовлекли в бандгруппу через соцсети, как это обычно делают вербовщики террористов в последнее годы", - заявил сотрудник МВД.

Алероев с июня числился в розыске как без вести пропавший, но где он находился в течение трех с половиной месяцев, силовики пояснить не могут.

Жена 26-летнего жителя Малгобекского района Мовсара Алероева в начале июня обратилась в полицию с заявлением, что супруг ушел из дома днем 1 июня и не вернулся, говорится в сообщении, опубликованном 4 июня на сайте МВД Ингушетии.

"Пока неясно, где он находился с момента своего ухода из дома в июне этого года и каким образом вместе с двумя боевиками очутился в Ачхой-Мартановском районе. Со всем этим разбирается следствие, но особых подвижек пока нет", - сказал сотрудник чеченской полиции.

Информацией о том, в какой именно период в Сирии находились убитые вместе с Алероевым житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев и уроженец Киргизии Османджон Кочкаров чеченские правоохранители, по его словам, не располагают. "В розыск как участников НВФ эти люди объявлялись в Кабардино-Балкарии и ХМАО, эти вопросы следует адресовать им", - указал силовик.

Сотрудник МВД добавил, что бойцы Росгвардии проводили близ административной границы между Чечней и Ингушетией "профилактические мероприятия". Обнаруженные боевики, по его словам, отказались сложить оружие и открыли стрельбу. "Была оперативная информация о том, что в горно-лесистой местности в районе административной границы Чечни и Ингушетии укрывается группа участников НВФ, которые могут предпринять попытку проведения каких-то террористических акций", - утверждают в МВД Чечни.

Жители Малгобекского района, где жил Алероев, не верят в его причастность к боевикам, заявил местный житель Руслан. "Этот парень пропал в июне, родственники заявляли в полицию. Все это время его не могли найти, на связь с родными он не выходил. Потом его убивают в Чечне, и объявляют боевиком. Конечно, в такое никто не верит", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Алероев трудился на стройках и пропал при невыясненных обстоятельствах, когда поехал договориться о работе, сообщили ранее "Кавказскому узлу" источники.

Жители Чечни также ставят под сомнение изложенную силовиками версию, сообщил местный наблюдатель Магомед.

"Человек пропал, его ищут больше трех месяцев, и вдруг он обнаруживается в компании двух воевавших в Сирии боевиков с оружием в руках, его убивают в Чечне. Такое невозможно объяснить логически. Три человека из разных регионов страны объединяются в одну группу и идут воевать в четвертый регион, где уже давно нет боевиков и каких-то военных действий. Конечно, официальная версия произошедшего выглядит фальшивой", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Нелогичное объяснение произошедшего порождает, по словам Магомеда, альтернативные версии - о том, что трое убитых были задержаны силовиками по отдельности и некоторое время были в заключении, после чего их объявили убитыми в ходе спецоперации террористами.

Сообщение о спецоперации на границе двух республик появилось на фоне нового витка территориального спора Чечни и Ингушетии, обострившегося из-за строительства дороги в Сунженском районе Ингушетии чеченскими рабочими под контролем чеченских силовиков. Примечательно, что опрошенные 17 сентября "Кавказским узлом" жители приграничных населенных пунктов ничего не слышали о режиме КТО и проводимых поблизости спецоперациях.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов вечером 17 сентября также подверг сомнению сведения силовиков: он отметил, что трое боевиков появились "как нельзя кстати" именно в этом приграничном районе. "Данные земли являются предметом спора между российскими администрациями Чечни и Ингушетии", - написал Абдурахманов на своей странице в Facebook.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.