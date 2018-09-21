Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане

21 сентября 2018, 20:16

Сейсмологи зафиксировали сегодня подземные толчки в Буйнакском районе Дагестана.

Землетрясение произошло в 05:46 мск в 38 километрах южнее Кизилюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине пяти километров в точке с координатами 42.87 градуса северной широты и 46.91 градуса восточной долготы, проинформировал на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на границе Буйнакского и Гумбетовского районов Дагестана. Ближайший населенный пункт, селение Ахатлы, расположено в двух с половиной километрах к северо-востоку от эпицентра землетрясения.

Республиканское управление МЧС к 20:16 мск не разместило на своем сайте информацию об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 сентября в 21 километре от Кизилюрта произошло землетрясение магнитудой 3,6.