21 сентября 2018, 20:16

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане

Сейсмологи зафиксировали сегодня подземные толчки в Буйнакском районе Дагестана.

Землетрясение произошло в 05:46 мск в 38 километрах южнее Кизилюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине пяти километров в точке с координатами 42.87 градуса северной широты и 46.91 градуса восточной долготы, проинформировал на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на границе Буйнакского и Гумбетовского районов Дагестана. Ближайший населенный пункт, селение Ахатлы, расположено в двух с половиной километрах к северо-востоку от эпицентра землетрясения.

Республиканское управление МЧС к 20:16 мск не разместило на своем сайте информацию об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 сентября в 21 километре от Кизилюрта произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Примечание:

"Землетрясение произошло на севере Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Азербайджане", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне".

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