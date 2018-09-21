Евросуд назвал неэффективным расследование гибели жителя Армении в полиции

21 сентября 2018, 10:17

Европейский суд по правам человека 20 сентября обязал правительство Армении выплатить компенсацию в 52 тысячи евро семье Левона Гуляна, погибшего на допросе в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", Левон Гулян, владелец небольшого ресторана, в 2007 году стал свидетелем перестрелки и был приглашен в управление полиции в качестве свидетеля. По утверждению полицейских, он выпал из окна второго этажа. Родственники Гуляна уверены, что он был избит и выброшен из окна. Было возбуждено дело о доведении до самоубийства, но никто не был привлечен к ответственности.

ЕСПЧ постановил, что во время расследования имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека, и обязал Армению выплатить Ашоту Гуляну, отцу погибшего, компенсацию морального ущерба в 50 тысяч евро, а также 2 тысячи евро на судебные издержки, сообщило издание Newa,am.

Жалоба Ашота Гуляна касалась не только собственно смерти сына в полицейском участке, но и жестокого обращения с ним. В иске говорилось также о неспособности следственных органов эффективно расследовать дело. Европейский суд по правам человека согласился с тем, что расследование дела проходило с многочисленными нарушениями и не было эффективным, уточнило издание Jam-news.

Расследование смерти Гуляна было передано Специальной следственной службе в декабре 2007 года, после чего неоднократно закрывалось и вновь открывалось, говорится в вердикте ЕСПЧ, который цитирует "Спутник-Армения".

Отметим, что вчера, 20 сентября, Европейский суд по правам человека опубликовал решения по еще двум делам из Армении. В частности, ЕСПЧ обязал власти Армении выплатить 20,5 тысячи евро Мушегу Сагателяну, получившему срок после разгона митинга оппозиции в марте 2008 года. Активист Вардгес Гаспари, арестованный после тех же событий, должен получить 4 тысячи евро компенсации.