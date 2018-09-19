Евросуд задал властям России вопросы о бомбардировке чеченского села

19 сентября 2018, 20:32

Европейский суд по правам человека рассмотрит четвертую жалобу по бомбардировке чеченского села Катыр-Юрт в 2000 году. До 18 января 2019 года правительство России должно ответить на вопросы о расследовании событий в Катыр-Юрте, сообщил сегодня ПЦ "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2015 года ЕСПЧ вынес постановление по иску уроженки Чечни Таисы Абакаровой, вся семья которой погибла при артобстреле и бомбардировке Катыр-Юрта. Заявительнице была присуждена компенсация морального вреда в размере 300 тысяч евро. Аналогичный иск жительницы Чечни Зары Исаевой, у которой при обстреле Катыр-Юрта погибли сын и трое племянниц, ЕСПЧ удовлетворил в 2005 году. В 2010 году Евросуд по делу "Абуева и другие против России" обязал Россию выплатить компенсации в размере 1,72 миллиона евро 29 жителям Чечни, у которых в Катыр-Юрте погибли 24 родственника.

4 февраля 2000 года в Катыр-Юрт вошла большая группа членов вооруженного подполья. Жители не были уведомлены о готовящейся военной операции, которую начали российские власти, нанося ракетно-бомбовые удары. Согласно докладу Правозащитного центра "Мемориал" "Практика проведения "контртеррористической операции" Российской Федерацией на Северном Кавказе в 1999-2006 гг.", в результате этой операции, по разным оценкам, в Катыр-Юрте погибли от нескольких десятков до свыше 100 гражданских.

До 18 января следующего года правительство России должно ответить на вопросы ЕСПЧ по второй жалобе жительницы Катыр-Юрта Марусы Абуевой, у которой при бомбардировке села в феврале 2000 года погиб сын Руслан. В запросе Евросуда значатся вопросы о том, провели ли национальные власти расследование событий в Катыр-Юрте, отвечающее европейским стандартам, и были ли в распоряжении заявительницы эффективные средства правовой защиты, говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" сообщении ПЦ "Мемориал".

Вторая жалоба от имени Абуевой была подана в Европейский суд по правам человека 5 сентября 2014 года. Абуева жалуется на нарушение статей 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод

"Это уже второй раз, когда заявительница обращается в ЕСПЧ в связи с бомбардировкой села. Постановление по ее первой жалобе было вынесено в 2010 году. Тогда ЕСПЧ нашел нарушения Конвенции, но власти России так и не исправили их", - отмечается в сообщении.

Правозащитники напоминают, что во всех ранее принятых ЕСПЧ решениях по жалобам, касающимся бомбардировки Катыр-Юрта, суд указывал, что власти не провели эффективного расследования тех событий. И после этого в России формально возобновлялось расследование, которое не приводило к реальным результатам - никто не был привлечен к ответственности за гибель мирных жителей.

В 2013 году расследование уголовного дела о гибели жителей Чечни при бомбардировках в селении Катыр-Юрт было в очередной раз прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Это решение было обжаловано в Грозненском гарнизонном военном суде. 6 декабря 2013 года суд отклонил жалобу. Решение гарнизонного суда подтвердили Северо-Кавказский окружной военный суд и Верховный суд России.

"Нерасследование убийств — продолжающееся нарушение. Оно имело место и в 2010–2013 годах. У Страсбургского суда будет возможность проверить эффективность расследования после 2010 года (во многом он уже сделал это в постановлении от 2015 года), а еще важнее - проверить, как российские власти исполнили меры, указанные судом в решении по Абакаровой", - заявил представляющий интересы Абуевой юрист Кирилл Коротеев. Его слова, а также комментарий юриста ПЦ "Мемориал" Татьяны Черниковой правозащитная организация приводит в своем сообщении.

По словам Татьяны Черниковой, в общей сложности ЕСПЧ уже трижды признавал, что расследование дела не было эффективным. "В последнем решении суд подчеркнул, что отсутствие прогресса в расследовании связано не с объективными трудностями, а с полнейшим нежеланием властей проводить расследование", - заявила она.