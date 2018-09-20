Обвинение потребовало закрыть для прессы суд над Титиевым

20 сентября 2018, 13:09

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев всегда вел здоровый образ жизни, заявил сегодня в суде его двоюродный брат. Прокурор попросил продолжить допрос свидетелей в закрытом режиме, защита выступила против.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева рассматривается в Шалинском горсуде с 19 июля. 6 сентября свидетели обвинения рассказали о здоровом образе жизни, который он вел, исключив возможность употребления Титиевым наркотиков. 13 сентября ключевой свидетель обвинения, напротив, заявил, что видел Титиева, курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что этот свидетель негласно сотрудничает с полицией.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", подготовленной "Кавказским узлом". Комментарии защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения приводятся в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля".

Сегодняшнее заседание по делу Оюба Титиева, назначенное на 10.00 мск, началось с опозданием на 17 минут. Из-за большого числа собравшихся в зале поставили дополнительные стулья. Поддержать правозащитника приехали родные и близкие, на суде также присутствуют корреспонденты нескольких изданий, в частности, "Новой газеты" и журнала "Дош", сотрудники польского консульства в России, представители нескольких правозащитных организаций, сообщил из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Секретарь суда сообщила о явке трех свидетелей обвинения. Первым был допрошен Ризван Титиев, двоюродный брата обвиняемого. Он заявил, что глава грозненского "Мемориала" вел здоровый образ жизни, никогда не курил, не употреблял алкоголь, каждые два дня ходил в спортзал, где в последнее время делал упражнения со штангой. Здоровый образ жизни ведет вся семья Оюба Титиева, добавил его двоюродный брат.

Ризван Титиев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов дважды допрашивали его. О конфликтах Титиева с правоохранительными органами и о том, привлекался ли правозащитник к административной или уголовной ответственности, Ризван Титиев, по его словам, ничего не знает.

После допроса Ризвана Титиева прокурор Джабраил Ахмадов заявил ходатайство о закрытии процесса, так как в суде будут допрашиваться действующие сотрудники правоохранительных органов. Защита выступила против, попросив время на подготовку письменных возражений. Адвокат Марина Дубровина отметила, что если прокурор опасается за безопасность свидетелей, их можно не допрашивать. Судья объявил перерыв до 15.00 мск.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".