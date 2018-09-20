20 сентября 2018, 10:04

Подозреваемый в насилии над ребенком задержан под Астраханью

Житель Ахтубинского района задержан по подозрению в насилии над шестилетней девочкой, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", следователи разыскивали троих подозреваемых в сексуальном насилии над шестилетней девочкой в городе Ахтубинске 26 августа.

"Изначально ребенок указывал на трех подростков, портреты которых были составлены, и организованы разыскные мероприятия. Спустя некоторое время девочка рассказала, что преступление совершил взрослый мужчина, который запугал ее расправой", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По версии следствия, днем 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской игровой площадке на одной из улиц Ахтубинска. Под предлогом угостить ребенка мороженым он заманил ее в квартиру своих знакомых," где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан, проинформировали в ведомстве.

 

Примечание:

"Передано в суд дело о насилии над ребенком в Волгоградской области", "Двое жителей Новороссийска взяты под стражу за надругательство над ребенком", "Житель Кубани заподозрен в насилии над ребенком".

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