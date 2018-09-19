19 сентября 2018, 18:49

Задержан третий подозреваемый в похищении Авраама Руссо

Владимир Гусаков, задержанный силовиками по делу о похищении певца Авраама Руссо, работал водителем у другого подозреваемого, бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", российский певец Авраам Руссо заявил, что в 2004 году его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. 17 сентября по подозрению в похищении был задержан бывший гендиректор ресторана "Прага", племянник Исмаилова Заур Марданов. Уже на следующий день ему было предъявлено обвинение в похищении. Адвокаты Марданова и Исмаилова назвали обвинения абсурдными.

Уроженец Азербайджана Тельман Исмаилов - основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский". В декабре 2015 года Исмаилова признали банкротом. Сейчас он находится в международном розыске и заочно арестован. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году.

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте еще одного подозреваемого в похищении, Владимира Гусакова, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву сообщил "Интерфакс".

По данным источника, Гусаков является одним из бывших водителей Тельмана Исмаилова. Следствие полагает, что всего в похищении участвовали семь человек, личности четырех из них пока не установлены, передает издание информацию источника.

Ранее, 18 сентября, Басманный суд Москвы отложил на два дня рассмотрение ходатайства следствия об аресте Заура Марданова. "Отложить рассмотрение ходатайства следствия в отношении Марданова Заура Рамиза оглы до 20 сентября. Продлить срок задержания на 72 часа", - привело в тот же день слова судьи РАПСИ.

Заседание было отложено по предложению прокуратуры, которая потребовала от следствия предоставить дополнительные документы, обосновывающие необходимость ареста Марданова, информировал 18 сентября "Коммерсант".

На сайте Басманного суда Москвы по состоянию на 18:42 мск нет информации об избрании меры пресечения Владимиру Гусакову.

Примечание:

"Опубликован дневник террориста, взорвавшего Черкизовский рынок", "Соучастники взрывников Черкизовского рынка взрывали палатки уроженцев Кавказа", Путин вычеркнул миллиардера Исмаилова из списка инвесторов стройки для Олимпиады в Сочи".

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