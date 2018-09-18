Племянник Тельмана Исмаилова обвинен в похищении Авраама Руссо

18 сентября 2018, 17:37

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и его племянник Заур Марданов отрицают причастность к похищению певца, сообщили сегодня адвокаты обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", российский певец Авраам Руссо заявил, что в 2004 году его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. 17 сентября по подозрению в похищении был задержан бывший гендиректор ресторана "Прага" Заур Марданов.

Уроженец Баку Тельман Исмаилов - основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский". В декабре 2015 года его признали банкротом. Сейчас Исмаилов находится в международном розыске и заочно арестован. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году.

Племяннику Исмаилова Зауру Марданову предъявлено обвинение по статье "Похищение человека", ему грозит до 12 лет заключения, сообщила сегодня адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова. "Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - приводит слова адвоката "Интерфакс".

Сам Заур Марданов также не признал своей вины, сообщил сегодня его адвокат Алексей Смирнов. На основании показаний Руссо Марданову может быть предъявлено лишь обвинение в нанесении легкого вреда здоровью, но не в похищении, заявил адвокат. "На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении. Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова", - цитирует Смирнова ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что заявление певца о похищении абсурдно и несостоятельно. "Согласно заявлению Руссо, он сам сел с охранниками в машину, провел ночь в загородном доме бизнесмена, куда утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился. Никакого договора с ним не составлялось, а после случившегося Руссо никогда не выступал в ресторане "Прага"", - пояснил Алексей Смирнов.

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Заура Марданова, отмечает издание.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Авраама Руссо или его представителей относительно заявлений адвокатов Тельмана Исмаилова и Заура Марданова. На сайтах Следственного комитета России и следственного управления по Москве к 17:37 мск не появилось информации об этом деле. На сайте Басманного суда Москвы к этому времени также нет данных об избрании меры пресечения для Заура Марданова.