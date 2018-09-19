19 сентября 2018, 08:15

Глава кубанского предприятия обвинен в невыплате зарплаты девяти сотрудникам

Директор ООО "НПО "Технефтегаз" не выплачивал зарплату сотрудникам около полугода, сообщили следователи.

По данным следствия, директор предприятия, занимающегося исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, не выплачивал зарплату с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Деньги в этот период не получали коммерческий директор предприятия, семь операторов технологических установок и инженер по охране труда. "Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Задолженность по зарплате перед работниками предприятия, по данным ведомства, составила более 187 тысяч рублей, в ходе следствия она была полностью погашена. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и в ближайшее время оно будет направлено в суд, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону.

"Кавказский узел" ранее писал о долге перед работниками краснодарского ООО "НефтеГазСпецСтрой". Прокуратура в интересах работников обратилась в суд. В результате в июле предприятие расплатилось с 19 работниками, которым задолжало более 1,3 млн рублей.

Примечание:

"Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам кубанского предприятия", "Гендиректор дагестанского предприятия заподозрен в невыплате зарплаты 67 работникам", "Сотрудникам ростовского "Донречфлота" выплачены долги по зарплате".

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