Суда "Донречфлота". Фото пресс-службы компании. http://donrechflot.com

09 июня 2018, 08:04

Сотрудникам ростовского "Донречфлота" выплачены долги по зарплате

Руководство крупнейшей судоходной компании на юге России выплатило 470 работникам долги по зарплате на 49 миллионов рублей.

Тем, насколько своевременно выплачивается зарплата на "Донречфлоте", заинтересовалась транспортная прокуратура. "В связи с допущенными нарушениями прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Кроме того, в суд были направлены 39 исковых исков о выплате работникам зарплаты, все они удовлетворены. Долги полностью погашены, говорится в сообщении.

Виновные в невыплате зарплаты были оштрафованы, информирует ведомство, не называя должностных лиц, которых привлекли к административной ответственности, сообщила 8 июня на своем сайте Генпрокуратура России.

На сайте компании "Донречфлот" по состоянию на 8:04 мск 9 июня нет информации о ситуации с долгами работникам.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июня 52 бывших сотрудника обанкротившегося комбината "Оптифуд" в городе Белая Калитва Ростовской области провели митинг с требованием погасить задолженность по зарплате. По их данным, долг перед 475 работниками составляет 56 миллионов рублей.

Примечание:

"Ростовские власти сообщили о выплате сотрудникам "Кингкоула" 4,2 млн рублей", "Дисквалифицирован конкурсный управляющий предприятия группы компаний "Кингкоул", "Гуковские шахтеры заявили о срыве властями графика платежей".

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