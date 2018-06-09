Сотрудникам ростовского "Донречфлота" выплачены долги по зарплате

09 июня 2018, 08:04

Руководство крупнейшей судоходной компании на юге России выплатило 470 работникам долги по зарплате на 49 миллионов рублей.

Тем, насколько своевременно выплачивается зарплата на "Донречфлоте", заинтересовалась транспортная прокуратура. "В связи с допущенными нарушениями прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Кроме того, в суд были направлены 39 исковых исков о выплате работникам зарплаты, все они удовлетворены. Долги полностью погашены, говорится в сообщении.

Виновные в невыплате зарплаты были оштрафованы, информирует ведомство, не называя должностных лиц, которых привлекли к административной ответственности, сообщила 8 июня на своем сайте Генпрокуратура России.

На сайте компании "Донречфлот" по состоянию на 8:04 мск 9 июня нет информации о ситуации с долгами работникам.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июня 52 бывших сотрудника обанкротившегося комбината "Оптифуд" в городе Белая Калитва Ростовской области провели митинг с требованием погасить задолженность по зарплате. По их данным, долг перед 475 работниками составляет 56 миллионов рублей.