21 августа 2018, 09:21

Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам кубанского предприятия

Директор консервного завода в Краснодарском крае выплатил более двух миллионов рублей долга по зарплате работникам после вмешательства прокуратуры.

"Кавказский узел" писал, что ранее в отношении директора ЗАО "Полтавские консервы" в Краснодарском крае уже было возбуждено дело о невыплате 16,7 миллионов рублей зарплаты 348 сотрудникам. 21 марта следствие сообщило о том, что долг по зарплате выплачен, а директор был оштрафован.

По данным ведомства, директор ЗАО «Полтавские консервы», занимающегося переработкой и консервированием овощей, также задолжал 105 сотрудникам более 2,2 миллионов рублей заработной платы.

Прокуратура Красноармейского района возбудила дело по статье о невыплате зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ), директор предприятия дисквалифицирован на один год, сообщила 20 августа прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Долг по зарплате сотрудниками предприятия выплачен полностью, уточнило ведомство.

Комментариев от директора ЗАО «Полтавские консервы» относительно назначенного наказания не поступало.

Примечание:

"Директор фирмы в Краснодаре признан виновным в невыплате зарплаты 17 работникам", "Игроки ХК "Сочи" заявили о долгах по зарплате с октября прошлого года", "Руководитель организации в Армавире заподозрена в невыплате зарплаты 67 работникам".

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