18 сентября 2018, 22:20

Трасса Тырныауз - Нальчик закрыта из-за противостояния в Кенделене

Автомобильная дорога, соединяющая Тырныауз и Нальчик, перекрыта с двух сторон в районе селения Кенделен, где продолжается противостояние местных жителей с участниками похода в честь 310-летия Канжальской битвы.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен сегодня отказались пропустить через село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики прибыли в село и попытались организовать выезд участников акции из села во избежание конфликта с местными жителями, однако они отказались уехать. Несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

По словам местных жителей, в селе, куда стянуто большое количество силовиков, находится замглавы МВД Кабардино-Балкарии, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс-Карты", селение Кенделен расположено вблизи автодороги между Тырныаузом и Нальчиком. Расстояние от Кенделена до Тырныауза составляет порядка 30 километров, до Нальчика - примерно 45 километров.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии прошла презентация картины-памятника "Канжальская битва", "Президент Кабардино-Балкарии осудил митинг у селения Кенделен", "Правозащитники Кабардино-Балкарии требуют наказать виновников противостояния конному походу".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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