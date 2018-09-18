Координатор краснодарского штаба Навального арестован на пять суток

18 сентября 2018, 20:48

Суд признал Размика Симоняна виновным в организации акции против пенсионной реформы в Краснодаре и постановил арестовать его на пять суток, сообщил адвокат Симоняна.

Как сообщал "Кавказский узел", с 5 по 7 сентября в Краснодаре были задержаны одиннадцать сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста. 17 сентября срок ареста Симоняна по статье о неподчинении полицейским истек, однако сразу после освобождения его снова задержали, вменив повторное нарушение установленного порядка организации массового мероприятия.

Задержания активистов в Краснодаре прошли перед несогласованным шествием против пенсионной реформы, которое было запланировано на 9 сентября. В день акции были задержаны десятки человек. На следующий день двое из них, Владлен Демин и Дмитрий Свитнев, получили по 10 суток ареста.

Вчера, 17 сентября, адвокату координатора штаба Навального Размика Симоняна сообщили, что судебное заседание по делу пройдет в Ленинском районном суде, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр Савельев. "Мы приехали к Ленинскому суду. Оказалось, что его везут в Первомайский суд, затем его повезли в Октябрьский. Делали все, чтобы группа поддержки и адвокаты не попали на заседание", - заявил Савельев. Он отметил, что несмотря ни на что, адвокаты и активисты успели на заседание. Оно длилось целый день, добавил Савельев.

"Размик сообщил в ходе судебного заседания, что он считает, что шествие 9 сентября согласовано. Поскольку уведомление подано, а администрация отказала, сославшись на занятость площадки, но не предложила альтернативного места, поэтому мероприятие считается согласованным", - сказал Савельев. По его словам, Симонян, как заявитель митинга, обратился с жалобой на ответ администрации Краснодара в Первомайский районный суд, но она не была рассмотрена.

Адвокат Алексей Аванесян отметил на заседании, что во время проведения публичного мероприятия Симонян находился под арестом в ИВС Усть-Лабинска и не имел возможности его организовать, сообщил Александр Савельев.

"К материалам дела приложен диск, на котором содержатся материалы, которые якобы подтверждают то, что Размик Симонян призывал к участию в митинге. Алексей Аванесян ходатайствовал о просмотре доказательств. Техническая возможность для этого есть - адвокаты принесли ноутбук с дисководом. Судья в удовлетворении ходатайства отказал в связи с отсутствием технической возможности", - рассказал Савельев.

Симонян сообщил, что не очень хорошо себя чувствует, поскольку простудился в камере ИВС, добавил Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Алексей Аванесян рассказал, что суд отклонил ходатайства о ведении видеосъемки заседания, вызове в суд сотрудников, которые задержали Симоняна, и приглашении на суд прокурора.

"Мой подзащитный подал уведомление, а часть вторая (ст.20.2 КоАП. - Прим. "Кавказского узла") наказывает за проведение митинга без подачи уведомления", - сказал Аванесян. По его мнению, протокол был составлен именно по второй части статьи по той причине, что первая не предусматривает ареста. Аванесян отметил, что намерен обжаловать решение суда.

Сам Размик Симонян уже оспорил в Первомайском районном суде Краснодара отказ администрации в согласовании митинга и сообщил об этом судье, добавил Алексей Аванесян.

Кроме того, 16 сентября в Краснодарский краевой суд была подана апелляционная жалоба на административный арест Размика Симоняна, который он уже отбыл. В тот же день были поданы жалобы на аресты и других активистов, задержанных до проведения митинга. Даты их рассмотрения пока не назначены, рассказал Аванесян.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а протесты сторонников Алексея Навального в регионах Юга России - на странице "Акции Навального".