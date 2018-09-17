Московский окружной военный суд. Фото: serv http://wikimapia.org

17 сентября 2018, 18:01

Суд приговорил Будайханову к пяти годам условно

Московский окружной военный суд огласил приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, обвиненной после возвращения из Сирии в причастности к боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, Виктория Будайханова оказывала медпомощь раненым боевикам "Исламского государства"*. Прокурор просил для Будайхановой 8 лет тюрьмы, защита настаивала на условном наказании.

По решению Московского окружного военного суда, Виктория Будайханова признана виновной по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании), передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Приговорить к пяти годам колонии общего режима условно", - сказал судья.

Девушка была освобождена из-под стражи в зале суда, передает РИА "Новости".

Виктория Будайханова отрицала, что оказывала медицинскую помощь боевикам. В Москве девушка училась в архитектурном колледже. По версии следствия, в 2014 году она с подругами отправилась в Турцию, а затем была переправлена в Сирию, где вступила в ряды ИГ*.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Отец Гугова рассказал суду о шантаже со стороны силовиков", "Мать Дудуркаевой рассказала о попытках дочери сбежать из ИГ*", "Отец Будайхановой отверг версию о ее связи с ИГИЛ*".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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17 сентября 2018, 19:02

17 сентября 2018, 18:01

  • Суд приговорил Будайханову к пяти годам условно

    Московский окружной военный суд огласил приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, обвиненной после возвращения из Сирии в причастности к боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

17 сентября 2018, 17:33

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