Суд приговорил Будайханову к пяти годам условно

17 сентября 2018, 18:01

Московский окружной военный суд огласил приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, обвиненной после возвращения из Сирии в причастности к боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, Виктория Будайханова оказывала медпомощь раненым боевикам "Исламского государства"*. Прокурор просил для Будайхановой 8 лет тюрьмы, защита настаивала на условном наказании.

По решению Московского окружного военного суда, Виктория Будайханова признана виновной по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании), передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Приговорить к пяти годам колонии общего режима условно", - сказал судья.

Девушка была освобождена из-под стражи в зале суда, передает РИА "Новости".

Виктория Будайханова отрицала, что оказывала медицинскую помощь боевикам. В Москве девушка училась в архитектурном колледже. По версии следствия, в 2014 году она с подругами отправилась в Турцию, а затем была переправлена в Сирию, где вступила в ряды ИГ*.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.