Виктория Будайханова в зале суда. Кадр сюжета НТВ http://www.ntv.ru/video/1618420/

14 сентября 2018, 22:13

Прокурор запросил для Будайхановой 8 лет тюрьмы

Сегодня в Московском окружном военном суде состоялись прения по делу уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиненной после возвращения из Сирии в причастности к боевикам запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство». Прокурор заявил о переквалификации обвинения.

Как писал "Кавказский узел", суд начал рассматривать дело 22-летней Виктории Будайхановой 26 июня. По версии следствия, Будайханова оказывала медпомощь раненым боевикам запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Студентка архитектурного колледжа, уроженка Дагестана Виктория Будайханова была доставлена в числе других женщин 13 ноября 2017 года из Сирии. В Россию она вернулась с дочерью, второй ребенок женщины до сих пор находится в Сирии с отцом. После возвращения Будайханову задержали сотрудники ФСБ и доставили сначала в Махачкалу, а затем 8 декабря этапировали в Москву.

Сегодняшнее заседание суда продлилось всего час. Будайханова вела себя спокойно, была малоактивна. Большого внимания прессы суд не привлек – журналистов практически не было, как и людей с камерами. Сам зал, в котором проходило заседание, был небольшим, места для посетителей в нем были все заняты, передает присутствовавший на заседании корреспондент «Кавказского узла».

В ходе прений гособвинитель попросила приговорить Викторию Будайханову к восьми годам колонии. При этом прокурор изменила статью обвинения.

"Действия Будайхановой подлежат переквалификации с части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации" на часть 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ". Прошу признать ее виновной по части 2 статьи 208 УК РФ и назначить восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.

Части 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, а часть 2 статьи 208 УК РФ – в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В свою очередь защита попросила суд назначить Будайхановой условный срок. Адвокат Александр Панков считает, что суд может назначить меньший срок, так как у Будайхановой имеется двое детей. Адвокат считает, что переквалификация дела – «первый шаг к назначению минимального наказания».

"Изначально осознанно было завышено обвинение", — сказал Панков.

По версии следствия, в 2014 году Буйдаханова бежала из Москвы с подругами в Турцию, а затем была переправлена в Сирию, где вступила в ряды ИГ*. В столице девушка училась в архитектурном колледже и подрабатывала в McDonald’s. К идеям радикального ислама её привлекли коллеги, с помощью которых были оформлены документы для выезда из России и организована переправка на территорию, подконтрольную боевикам.

Девушка признала свою вину в том, что "была на войне, дважды была замужем и обеспечивала своих мужей". Тем не менее, Будайханова отрицает, что оказывала медицинскую помощь боевикам, передает РИА Новости.

Следующее заседание суда пройдет 17 сентября в 10:00. Планируется, что Буйдаханова выступит с последним словом.

Напомним, ранее на восемь лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста была осуждена жительница Дагестана Муслимат Курбанова. Она добровольно вернулась из Сирии в 2017 году. Вместе с ней вернулась еще одна жительница Дагестана Загидат Абакарова. Она осуждена на восемь лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 13 лет.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Отец Гугова рассказал суду о шантаже со стороны силовиков", "Мать Дудуркаевой рассказала о попытках дочери сбежать из ИГ*", "Отец Будайхановой отверг версию о ее связи с ИГИЛ*".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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14 сентября 2018, 22:20

14 сентября 2018, 22:13

  • Прокурор запросил для Будайхановой 8 лет тюрьмы

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