Грозненцы описали обстановку в городе в день несостоявшегося митинга

17 сентября 2018, 10:57

Митинг против приговора 14 жителям Курчалоевского района, к которому призывали пользователи соцсети, 16 сентября не состоялся, подтвердили сегодня власти. В местах возможного проведения митинга были усилены меры безопасности, рассказали жители Грозного.

Как писал "Кавказский узел", авторы анонимного обращения призывали жителей Чечни прийти к 12.00 мск 16 сентября на митинг в центр Грозного, однако каких-либо акций протеста в заявленное время в Грозном отмечено не было, говорилось в сообщении, поступившем в 12.55 мск на SMS-сервис "Кавказского узла". "В МВД ЧР обстановку в Грозном и республике в целом оценили как спокойную и праздничную. В республике сегодня отмечается учрежденный несколько лет назад властями День чеченской женщины", - уточнил автор сообщения.

Призывы выйти на митинг в знак протеста против суровых приговоров 14 жителям Курчалоевского района появились в соцсетях 13 сентября. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни не исключили, что это провокация властей для выявления несогласных. Родные осужденных молодых людей заявили в эфире республиканского ТВ, что не имеют отношения к призывам на митинг.

Нарушений порядка 16 сентября в Грозном не было, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

"У нас по случаю Дня чеченской женщины прошло большое культмассовое мероприятие, обстановка в городе была соответствующей, то есть праздничной", - сказал он.

Меры безопасности в городе были усилены в связи с праздником, уточнил представитель МВД по Чечне. "Это обычная практика, которая применяется повсеместно в дни праздников или проведения каких-то крупных мероприятий с участием большого количества людей. Каких-либо эксцессов не отмечено", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

День чеченской женщины - ежегодный праздник, отмечаемый в Чечне в третье воскресенье сентября. Праздник был учрежден в 2009 году указом главы республики Рамзана Кадырова "в целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества", говорится в справке, опубликованной на сайте "Чечня сегодня".

Любая попытка провести несанкционированный митинг была бы пресечена, пояснил представитель МВД.

"Любая акция должна заранее согласовываться с городскими властями, и о ней должны быть уведомлены правоохранительные органы. Несанкционированные мероприятия не допускаются. В случае попытки их проведения организаторы привлекаются к предусмотренной законодательством ответственности. Соответственно, попытка организовать несогласованную акцию в Грозном или другом месте, была бы пресечена", - рассказал силовик.

Грозненцы рассказали о постах силовиков в местах, где мог пройти митинг

То, что люди не пришли на митинг, "было вполне ожидаемым", сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из НПО Чечни Мохмад.

Такой митинг "не мог состояться по определению, потому что призыв не нашел массовой поддержки", считает представитель НПО Асланбек. "Сами родственники осужденных, во-первых, заявили о том, что осужденные были действительно виновны, а во-вторых, заявили, что им никакой митинг не нужен. На этом все закончилось. Плюс надо учитывать ту атмосферу страха, в которой сегодня пребывает население республики", - сказал Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

Однако власти и силовики готовились отреагировать на возможную попытку проведения митинга, предположил житель Грозного Докка.

"Митинг мог проходить либо перед мечетью «Сердце Чечни», либо в Сквере журналистов, либо на территории мемориального комплекса "Аллея Славы". Я вместе со своим другом специально ездил в центр к 12 часам, чтобы присоединиться к акции, если она будет. Но в первых двух местах идет масштабная реконструкция, а у мемориала людей не наблюдалось. Зато перед Домом печати, в непосредственно близости от этого места, дежурила полиция. Были две машины – «УАЗ» и «Нива», причем на последней была надпись "ГБР" (группа быстрого реагирования), и стояло несколько полицейских в черной форме. В субботу [15 сентября] этого мобильного поста там не было", - поделился грозненец своей версией с корреспондентом "Кавказского узла".

"Народ просто задавлен, и чтобы на протест вышли тысячи людей, нужно, чтобы случилось что-то более значительное, чем приговор группе молодых людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Зайнди.

Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе еще в январе 2017 года, 11 сентября были осуждены по обвинению в терроризме на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей троих осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

Сотрудники полиции дежурили 16 сентября и около площади перед зданием мэрии, и около мечети «Сердце Чечни», несмотря на то, что здесь уже несколько недель ведутся дорожные работы. По периметру площади дежурили несколько полицейских нарядов, передал корреспондент "Кавказского узла".