Пятый фестиваль вина в Нагорном Карабахе привлек внимание частных виноделов

17 сентября 2018, 03:09

В пятом фестивале вина в селе Тог Гадрутского района приняли участие 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и 29 частных виноделов, сообщил "Кавказскому узлу" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян. В прошлом году на фестивале частных виноделов было всего десять. В Нагорном Карабахе много домашних винодельческих хозяйств, однако статистики по ним нет, отметил заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян.

Как писал "Кавказский узел", в четвертом фестивале вина в Нагорном Карабахе приняли участие 12 компаний из Армении, 11 компаний из Нагорного Карабаха и 10 частных виноделов, а также производители сельскохозяйственной продукции.

Пятый фестиваль вина, как и в прошлые годы, прошел на территории заповедника XVIII века «Дворец меликов Дизакского княжества Еганов» в селе Тог Гадрутского района. Организаторами мероприятия выступили правительство Нагорного Карабаха, а также винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и российский благотворитель Павел Каланяш.

В более чем ста павильонах свою продукцию предоставили 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении, а также 29 местных частных виноделов. Кроме того, в фестивале приняли участие более 20 производителей домашней сельхозпродукции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян.

«В рамках пятого фестиваля, кроме того, что можно было дегустировать или приобрести разнообразный ассортимент вин, также была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, произведений прикладного искусства, сувениров, блюд национальной кухни. В программе мероприятия включены театральные мини-постановки ритуала армянского виноделия, концерт творческих коллективов из всех районов Арцаха (Нагорного Карабаха), презентация новых винных каталогов», - рассказал Григорян.

Он отметил, что «популярность фестиваля вина в селе возрастает с каждым годом, о чем свидетельствует количество павильонов и число заявок от виноделов на участие, а также заявок от туроператоров».

«Кроме местных жителей, на фестиваль приехали туристы. Почти десять процентов посетителей фестиваля составляют туристы из Армении, России, Европы», - сказал Григорян.

Он также рассказал, что вход на территорию заповедника, где проходил фестиваль, был бесплатный, а из Степанакерта в село Тог и обратно в день фестиваля ходили автобусы, стоимость проезда на которых составляла тысячу драмов (около двух долларов). По его словам, было продано около 400 билетов.

На виноградники в Нагорном Карабахе выделено почти две тысячи гектаров

Число посетителей фестиваля с каждым годом растет, как и участников, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов фестиваля, владелец винодельческой компании из Нагорного Карабаха Григорий Аванесян.

«В прошлом году было почти пять тысяч посетителей фестиваля, хотя мы рассчитывали на 2,5 тысячи. На стоянке стояло порядка 800 автомобилей. В этом году и людей больше, и машин, возможно, потому, что мы увеличили время – вместо нескольких часов мероприятие длилось с 10.00 (по местному времени) по 19.00. За это время, по моим предварительным подсчетам, пришли более семи тысяч человек», - заметил Аванесян.

По его слова, цель мероприятия - стимулирование развития виноделия в Нагорном Карабахе и информирование о разнообразии винодельческой продукции.

В Нагорном Карабахе под виноградники выделено почти две тысячи гектаров территории, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян.

По его словам, средний урожай винограда в этом году составил 68,7 центнера с гектара, а заводы по производству винных изделий принимают виноград от населения за 120-140 драмов (25-30 центов) за килограмм в зависимости от качества и сорта.

Он рассказал, что в Нагорном Карабахе выращивают главным образом сорта «Хиндогни», «Ркацители», «Арени» и «Чаренц».

«Карабахские вина экспортируются в Армению и другие страны. Но рынок требует большего количества, а у нас производится мало», - сказал заместитель министра сельского хозяйства.

«Всего в Арцахе действуют 12 средних и малых предприятий по производству вина. Статистики домашних хозяйств у нас нет, потому что они производят вино у себя дома и в очень малом количестве, символически для семьи», - заметил Аванесян.

Заместитель министра также отметил, что правительство разрабатывает программу развития виноградарства на ближайшие годы.

«В советские годы на территории Нагорного Карабаха было более 18 тысяч гектаров виноградных плантаций. После горбачевского "сухого закона" плантации были сокращены до 10 тысяч гектаров. Во время карабахской войны все виноградарство было полностью уничтожено. После карабахской войны людям пришлось с нуля налаживать виноградное дело, да и сельское хозяйство в целом», - заметил Вилен Аветисян.

Много необработанных земель в прифронтовой зоне Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе есть потенциал для развития виноградарства и виноделия, однако это зависит от урегулирования карабахского конфликта и признания независимости, считает специалист по технологии изготовления вин одного из предприятий Беник Саиян.

«Много необработанных земель в прифронтовой зоне рядом с границей, которые запросто можно превратить в виноградные плантации», - заявил Саиян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, «военное положение в регионе не позволяет полноценно использовать все земли, а без независимости мы не можем экспортировать карабахскую продукцию во все страны мира».

«В советское время у нас были рекордные показатели по сбору урожая. Помню, в 1984 году область с населением 170 тысяч человек собрала 170 тысяч тонны винограда. Таких показателей не были ни в одной советской республике, да и в мире. С карабахских заводов ежедневно экспортировались разного сорта вин и другие напитки», - отметил Саиян.

По его словам, карабахские вина, особенно красное вино, всегда были популярны в мире и сейчас востребованы в Армении и в России, однако на большом рынке необходимо экспортировать большое количество продукции, чего пока Нагорный Карабах сделать не в состоянии.

Цены на сырье и винодельческую продукцию в Нагорном Карабахе неизменны уже несколько лет

Житель Аскеранского района Самвел Мкртчян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него небольшой завод для виноделия на первом этаже собственного дома.

«У меня есть лицензия. Виноделием занимаюсь последние десять лет, но исключительно для семьи, лишь немного на продажу. Сырье я покупаю самое отборное у виноградарей – сам хожу по виноградникам и выбираю нужные мне сорта. Немного дороже, чем сырье с завода, но зато качественный виноград. В основном продаю красное вино. У меня постоянные клиенты в Армении», - рассказал винодел.

По его словам, рынок вина в Нагорном Карабахе не особо урегулирован, но не сильно отличается от рынка в Армении. Он отметил, что цены на сырье и продукцию на местном рынке остаются неизменными уже несколько лет.

«Домашних хозяйств много. Препятствий для установления цен на собственное вино нет. Но зато среди виноделов есть установленная цена, которую никто не перешагивает, потому что тогда лишаешься клиентов. Карабахские виноделы продают литр вина за 900 -1200 драмов (1,85 - 2,47 доллара), - сказал Гарибян.