Тендер на создание в Карачаево-Черкесии "кибердружины" отменен после реакции СМИ

17 сентября 2018, 00:10

Власти Карачаево-Черкесии после публикаций в СМИ отменили тендер на "организацию профилактических мероприятий в сети Интернет", объявленный Министерством по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Тендер был опубликован 13 сентября, дата окончания подачи заявок - 21 сентября, проведение электронного аукциона был назначено на 27 сентября.

В документе указано, что обязательный объем каждого сообщения "по контрпропаганде межнациональных и межконфессиональных конфликтов" составляет 100 слов. В течение недели таких сообщений с разных аккаунтов должно быть опубликовано не менее 75.

Начальная сумма контракта составляет 460 000 рублей, говорится на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно техзаданию, исполнитель должен публиковать сообщения или комментарии в социальных сетях там, где, по данным заказчика, "имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов".

"Тут видно, что тендер сделан под конкретного исполнителя. Скорее всего, будет одна заявка. Требования заказчика скромные, но это не значит, что они не вырастут после начала работы "кибердружины". Утверждать, что создание "фабрик троллей" – это некий новый тренд, пока нельзя, но факт весьма красноречивый", – сказал руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артём Козлюк, слова которого 14 сентября привел сайт "Фонтанка.ру".

Информация об инициативе властей Карачаево-Черкесии о создании "кибердружины" получила освещение в СМИ федерального уровня. Вскоре после этого, 14 сентября, тендер от Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии был отменен. Соответствующие данные указаны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

По состоянию на 00.10 мск 17 сентября на сайтах Управления Карачаево-Черкесии в сфере закупок и Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати нет информации о причинах отмены тендера.

Пользователи соцсетей не обратили внимания на инициативу властей

Информация о намерении властей Карачаево-Черкесии создать "кибердружину", а также об отмене соответствующего тендера, прошла незаметной в популярных в республике пабликах.

В число наиболее популярных групп и пабликов о Карачаево-Черкесии в соцсети "Вконтакте", согласно данным портала 09reg.ru, входят "Che Style (Черкесск)" (54 418 подписчиков), "Дома Не Поймут КЧР" (33 044 подписчика), "Типичный Черкесск" (24 591 подписчик), "Мысли вслух, Черкесск, КЧР" (17 247 подписчиков), "Эльбрусоид | Хош келигиз, аланла!" (16 331 подписчик), "Карачаево-Черкесская республика. КЧР. 09 регион" (10 099 подписчиков). Ни в одном из этих сообществ тема о создании в Карачаево-Черкесии за бюджетные средства группы интернет-комментаторов не обсуждается. При этом основными темами для обсуждения в этих пабликах являются досуг, знакомства, происшествия, а также бытовые проблемы жителей республики.

На страницах "Мой Черкесск" и "Черкесск Сити" в Facebook, на которые подписаны около 1500 пользователей, также нет упоминания об инициативе республиканских властей в сфере "контрпропаганды в Интернете".

Напомним, главой Карачаево-Черкесии является Рашид Темрезов, который руководит республикой с 2011 года. 18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали его главой республики, говорится в биографии Рашид Темрезов, опубликованной в разделе "Кавказского узла" "Персоналии". Следующие выборы главы Карачаево-Черкесии должны состояться в 2021 году.